Borna: Verband beruft zum zweiten Mal neuen Geschäftsführer

Borna/Blumroda

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) bekommt mit Thomas Winkler ab April einen neuen Geschäftsführer. Die Verbandsversammlung bestellte auf ihrer jüngsten Sitzung den 48-Jährigen in das Amt. Die Stelle ist wegen einer schweren Erkrankung des bisherigen Geschäftsführers Michael Spitzner seit rund einem Jahr unbesetzt.

Der wird die Stelle nicht mehr antreten. Der Verband, so sagte es Verbandsvorsitzende Simone Luedtke der LVZ, habe mit Beschluss der Verbandsversammlung die Führungsstruktur deswegen so geändert, dass Spitzner nach seiner Rückkehr stellvertretender Geschäftsführer mit einem eigenen Geschäftsbereich werden soll.

Mit Thomas Winkler hat die Verbandsversammlung jetzt den im Auswahlverfahren zweitplatzierten Bewerber berufen. Insgesamt gab es rund ein Dutzend Bewerbungen, mit etwa der Hälfte der Bewerber fanden Vorgespräche statt.

Der erste ausgewählte Bewerber wollte Stelle nicht antreten

Nach einem ersten Berufungsbeschluss auf einer Eilsitzung am 17. Dezember hatte der zunächst für die ZBL-Spitze ausgewählte Bewerber überraschend mitgeteilt, er wolle die Stelle doch nicht antreten. Deswegen musste jetzt erneut über einen neuen Geschäftsführer beschlossen werden. Danach soll nun soll Thomas Winkler vom ersten April an die Geschäfte führen.

Lesen Sie auch:

Der studierte Betriebswirt stammt aus Klingenthal im Vogtland. Nach dem Studium an der Technischen Universität Chemnitz arbeitete er mehrere Jahre für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Winkler führte erfolgreich Verband in Sachsen-Anhalt

Einschlägige Erfahrungen sammelte Winkler über mehr als 15 Jahre hinweg als Geschäftsführer des Abwasserverbandes Köthen. In dieser Zeit, damit empfahl sich der Bad Lausicker der hiesigen Verbandsversammlung, sei der Verband wirtschaftlich gesundet und die Gebühren seien im Laufe der Zeit um mehr als einen Euro gesunken. Von 2015 bis 2017 habe er einen zweiten Verband zunächst mitgeführt und dann aufgelöst und integriert.

Geschäftsstelle des ZBL (Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land) im Gewerbepark Blumroda. Quelle: André Neumann

Ein Wermutstropfen in der Personalie ist die Tatsache, dass Winkler Ende 2019 seinen Job verloren hat. Die dortige Verbandsversammlung entließ ihn im Zusammenhang mit Derivatgeschäften des Verbandes. Das sind Geschäfte, bei denen auf eine Kursentwicklung spekuliert wird. Öffentlich wollte Winkler zum dem Sachverhalt nichts sagen.

Laufendes Verfahren nach Entlassung in Köthen

Im Auswahlverfahren und jetzt in nichtöffentlicher Beratung gegenüber den Verbandsräten habe er jedoch offen darüber gesprochen, sagte Verbandsvorsitzende Luedtke der LVZ. „Er kann in der Öffentlichkeit nicht darüber sprechen“, nahm Luedtke ihren neuen Geschäftsführer in Schutz, „weil die Angelegenheit in Köthen noch ein offenes Verfahren ist.“

Auch in Sachsen hätten Verbände derartige Geschäfte getätigt, so Luedtke. „Beim ZBL nicht“, fügt sie hinzu. In Sachsen sei der Freistaat jedoch anders damit umgegangen. Hier hätte das Land die Verbände gegen die Banken geschützt.

Die Bürgermeister in der Verbandsversammlung waren letztlich der Ansicht, dass Winkler trotz der Vorwürfe in Köthen der richtige Mann für den ZBL ist. Er wurde ohne Gegenstimme gewählt. Nur Groitzsch und Elstertrebnitz enthielten sich.

Von André Neumann