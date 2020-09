Borna/Thräna

Mit Dutzenden Litern Heizöl wehrte sich ein Mann am Montagabend in Thräna gegen einen vermeintlichen Angriff „einer irakischen Sonde“: Der 61-Jährige, der der Polizei aufgrund psychischer Verhaltensstörungen bereits bekannt ist, verschüttete auf seinem Grundstück in der Leipziger Straße geschätzt 100 bis 150 Liter Heizöl. Das Öl drang bis in die Kanalisation vor. Er handelte laut Polizei in dem Wahn, eine Attacke auf sein Leben abzuwehren. Er verursachte nicht nur eine beträchtliche Umweltverschmutzung, sondern auch einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Das Heizöl lief vom gepflasterten Hof hinunter in Richtung Straße. Quelle: Kai Noeske

Feuerwehr : Diesel mit der Kanne breit geschüttet

„Diesel ergoss sich über den gepflasterten Hof und lief in Richtung Straße. Das haben wir abgebunden“, sagt Kai Noeske, der als stellvertretender Kreisbrandmeister vor Ort war. Der Bewohner habe das Öl aus einem Tank gezapft und mit einer Kanne breit geschüttet. Alarmiert wurden 18.15 Uhr die Feuerwehren Thräna und Wyhra, das Kommandofahrzeug aus Borna sowie der Gefahrgutzug Süd des Landkreises, den die Wehren Frohburg, Eschefeld und Prießnitz stellen. Der ABC-Schutzzug aus Elstertrebnitz, auf chemische Substanzen spezialisiert, wurde auf der Anfahrt zurück geschickt. Während die Feuerwehrleute sich zwei Stunden um Schadensbegrenzung mühten, brachte der Rettungsdienst den Verursacher in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus.

Blick auf die elektrische Anlage: Hier war kein Fachmann dran. Quelle: Kai Noeske

Umweltamt muss Schaden begutachten

„Wir haben im Anschluss das Haus begutachtet und mussten feststellen, dass die elektrische Anlage dermaßen manipuliert ist, dass eine potenziell hohe Brandgefahr besteht“, so Noeske. Darüber habe man den Energieversorger informiert. Das Haus sei aus seiner Sicht so nicht mehr bewohnbar. Hinzu gezogen wurden außerdem das Ordnungsamt der Stadt Borna und das Umweltamt des Landkreises. Die Kreisbehörde wird im Laufe des Dienstags das Ausmaß des Umweltschadens begutachten.

Von Ekkehard Schulreich