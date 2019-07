Borna

Die Klage gegen die Zulassung der AfD zur Bornaer Stadtratswahl hat sich mit der Durchführung der Stadtratswahl am 26. Mai erledigt. Das hat der Erste Beigeordnete des Landkreises, Gerald Lehne ( CDU), auf LVZ-Anfrage erklärt. Der CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzende Roland Wübbeke hatte gegen die Zulassung der AfD geklagt, weil deren Wahlvorschlag unrechtmäßig zustande gekommen sei.

CDU hatte gegen AfD-Kandidatenaufstellung geklagt

Konkret hatte Wübbeke moniert, dass mit dem AfD-Kandidaten Reinhard Jöricke jemand an der Kandidatenaufstellung beteiligt gewesen sei, der zu diesem Zeitpunkt dazu noch gar nicht berechtigt war. Jöricke habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Borna gewohnt. Das hatte der immer bestritten.

Neuer Bornaer Stadtrat muss noch warten

Nach wie vor im Raum steht allerdings die Anfechtung der Wahl durch Wübbeke. Erst wenn in dieser Sache eine Entscheidung gefallen ist, kann der neue Stadtrat seine Arbeit aufnehmen. Das wäre dann entsprechend dem Sitzungskalender des Stadtrates frühestens am 29. August der Fall, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Ursprünglich sollte der neue Stadtrat am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.

Linke in Borna stärkste Fraktion

Im neuen Bornaer Stadtrat haben die Linken sechs Sitze, die AfD fünf, während die CDU und die „Bürger für Borna“ (BfB) jeweils vier und die SPD drei Mandate hat.

Klage der Bornaer CDU bereits vor dem Wahltag

Bereits vor dem Wahlgang hatte die CDU gegen die AfD-Zulassung geklagt. Dieser Beschwerde war aber nicht stattgegeben worden, weil sich die Beteiligung von Jöricke an der AfD-Kandidatenaufstellung nicht auf deren Ergebnis auswirkt habe, hatte das Landratsamt seinerzeit verlautbart.

Von Nikos Natsidis