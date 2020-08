Borna

Der Zweckverband Wasser/ Abwasser Bornaer Land (ZBL) wird sich von seinem Geschäftsführer Thomas Winkler trennen – bereits nach der Probezeit. Das sagte Verbandsvorsitzende Simone Luedtke auf LVZ-Anfrage. Als Grund nannte sie „zu unterschiedliche Ansichten, wie man den Zweckverband führen sollte“.

Der Geschäftsführer habe sehr viele Projekte gleichzeitig angeschoben, was zu Problemen mit der Belegschaft geführt haben soll. Luedtke bezieht Position für das Personal: Es sei ja nicht so, dass die Leute bislang nichts zu tun hatten.

Gespräche führten zu keiner Einigung

Mehrfach habe sie dazu Gespräche mit Winkler geführt – mit dem Ziel zu überlegen, wie in dieser Sache behutsamer vorgegangen werden könnte. Eine Einigung habe man aber nicht finden können.

Wie die Bornaer Oberbürgermeisterin weiter sagte, sei nach Absprache mit all ihren Amtskollegen nun festgelegt worden, dass dem Geschäftsführer nach seiner Probezeit zum 30. September gekündigt wird.

Dies soll in der Verbandsversammlung Mitte September beschlossen werden. Man trenne sich „im gegenseitigen Einvernehmen“, rechtlich sei „alles sauber“. Der Noch-ZBL-Chef war am Mittwoch für die LVZ für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Vize-Chef Spitzner übernimmt Geschäfte

Zunächst soll sein Stellvertreter, Michael Spitzner, die Geschäfte übernehmen. Er hatte viele Jahre lang den Verband geführt, war nach längerer Krankheit in den Betrieb zurück gekehrt und in die zweite Reihe getreten.

Die ZBL-Geschäftsstelle in Borna-Blumroda. Quelle: LVZ-Archiv

Die Mitarbeiter seien bereits über die baldigen Veränderungen informiert. Der Zusammenhalt in der Belegschaft sei lobenswert, man würde Spitzner in dieser Übergangszeit gut unterstützen, so Luedtke. Ob und wann es zu einer neuen Ausschreibung kommt, soll in der Sitzung im September ein Thema sein.

Seit April 2020 Geschäftsführer

Mit Thomas Winkler hatte die Verbandsversammlung im Februar dieses Jahres den im Auswahlverfahren zweitplatzierten Bewerber berufen. Der Erstplatzierte hatte kurz zuvor überraschend mitgeteilt, er wolle die Stelle doch nicht antreten.

Winkler begann am 1. April beim ZBL. Der studierte Betriebswirt stammt aus Klingenthal im Vogtland. Nach dem Studium an der Technischen Universität Chemnitz arbeitete er mehrere Jahre für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Fusion mit AZV Espenhain befürwortet

Erfahrungen sammelte er mehr als 15 Jahre als Geschäftsführer des Abwasserverbandes Köthen. In dieser Zeit – damit empfahl er sich zu Beginn in Borna – sei der Köthener Verband wirtschaftlich gesundet und die Gebühren gesunken. Von 2015 bis 2017 habe er einen zweiten Verband zunächst mitgeführt, dann aufgelöst und integriert. In seiner kurzen Amtszeit beim ZBL befürwortete er eine Fusion mit dem Abwasserzweckverband Espenhain (AZV).

Der Zweckverband Wasser/ Abwasser Bornaer Land ist nach eigenen Angaben für die Trinkwasserversorgung von rund 61.000 Einwohnern und die Abwasserbeseitigung von knapp 22.000 Bewohnern zuständig (Stand 30. Juni 2019). Für den Betrieb der technischen Anlagen im Wert von 117 Millionen Euro sorgen insgesamt 44 Mitarbeiter. In der Verwaltung seien weitere 30 Leute beschäftigt.

