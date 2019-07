Borna

Überraschender Wechsel an der Spitze des Bornaer Volksplatzvereins: Dort hat jetzt André Plewnia den Vorsitz übernommen. Er löst damit den langjährigen Vereinschef Falk Opelt ab, der sein Amt vor zwei Monaten aufgegeben hat. Die geplanten Großveranstaltungen seien durch den Wechsel aber nicht gefährdet, so Plewnia weiter.

25 Mitglieder im Bornaer Volksplatzverein

„Wir haben gut zusammengearbeitet“, erklärte Plewnia, der bisher Opelts Stellvertreter war. Und in der Tat: Jahrelang galten der 35-jährige neue erste Mann des Vereins und Opelt als eine Art Dreamteam an der Vereinsspitze. Zuletzt habe es aber Meinungsverschiedenheiten über die Strategie des Vereins gegeben, der aktuell etwa 25 Mitglieder hat, so Plewnia weiter.

FDJ-Treffen auf dem Bornaer Volksplatz

Opelt, der seine Brötchen als Mitarbeiter des stellvertretenden CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Georg-Ludwig von Breitenbuch verdient, sagte, er habe den Zeitpunkt seines Rückzuges bewusst gewählt. Es sei Zeit, die Geschäfte in jüngere Hände zu legen.

Er stand seit 2012 an der Spitze des Vereins, der sich seit einem Vierteljahrhundert um das Riesenareal kümmert, auf dem Mitte der 30er-Jahre zunächst ein so genannter Thingplatz entstand. Zu DDR-Zeiten wurde die Arena, auf der bisweilen mehr als 5000 Besucher gezählt wurden, zum Veranstaltungsort für FDJ-Treffen, Popkonzerte und Sommerfilmtage.

Heiße Beats bei tropischen Temperaturen - beim Borna Open Air ist immer was los. Quelle: Regio TV

Verein ging früher am Tropf der Stadt Borna

Der bisherige Vereinsvorsitzende Opelt betont, dass er in seiner Amtszeit für einen grundlegenden Paradigmenwechsel gesorgt hat. Hing der Verein bis vor sieben Jahren ausschließlich am Tropf der Stadt, die jährlich 7000 Euro aus der Kulturförderung sowie 1000 Euro für die Werterhaltung des Volksplatzes überwies, habe sich das mittlerweile grundlegend geändert.

„Dem Volksplatzverein waren die Einnahmen damals fast egal.“ Seither habe die Wirtschaftlichkeit in der Vereinsarbeit eine entscheidende Rolle gespielt, wenn es etwa um Eintrittspreise und den Verkauf von Speisen und Getränken ging.

Ex-Vereinschef: Kein Groll gegen irgendjemanden

Opelt betont, der Verein habe als Mannschaft zusammengearbeitet. Er sei weiter Vereinsmitglied, „und ich hege keinen Groll gegen irgendjemanden“.

Veranstaltungen finden wie geplant statt

Nachfolger André Plewnia, der 2014 für die CDU in den Stadtrat einzog, kündigte an, dass die geplanten Veranstaltungen auf dem Volksplatz wie vorgesehen stattfinden werden. Das gelte fürs Sommerkino am Freitag (26. Juli) ebenso wie für das Gastspiel der drei italienischen Tenöre am 31. August, aber auch für „ Borna bebt“ und die MDR-Jump-Herbstarena am 4.und 5. Oktober während des Landeserntedankfestes. Dass es im August nicht, wie ursprünglich avisiert, eine weitere Sommerkino-Vorstellung gibt, hänge mit dem City-Beach zusammen. „Dem wollen wir keine Konkurrenz machen“, so der kommissarische Vereinsvorsitzende weiter.

Versammlung des Bornaer Volksplatzvereins

Am 20. September findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Volksplatzvereins statt. Dann wird der Vorstand neu gewählt. Plewnia sagt, er sei bereit, auch künftig den Vereinsvorsitz zu übernehmen.

Von Nikos Natsidis