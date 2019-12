Borna: Wenn die Familie Weihnachten auf der Kinderstation feiert

Borna

Für Familien ist es eine gruselige Vorstellung: Zu Hause warten die Großeltern samt all den Leckereien und Geschenken zum Fest – und plötzlich muss das Kind, mit dem sie sicherheitshalber am Morgen des 24. Dezember in die Notaufnahme gefahren sind, im Krankenhaus bleiben. Was nun?

Beate Krasselt hat schon viele Weihnachten im Schwesternkittel verbracht – mit kranken Steppkes auf der Kinderstation in der Bornaer Klinik. Die 58-Jährige entschied sich früh für ihren Traumberuf. 1977 begann sie in Borna zu lernen und ist dem Haus bis heute treu geblieben.

Zehn kleine Patienten dürfen Weihnachten von der Kinderstation nach Hause

„Bei uns ist es so, dass in dem einen Jahr Weihnachten und im nächsten Silvester gearbeitet wird“, berichtet die Stationsschwester über ihr Team mit 24 Kolleginnen. Das waren für sie in all den Jahren schon allerhand Heiligabend-Dienste auf der Station.

„Es ist stets unser Ziel, alle Kinder Weihnachten zu entlassen, wenn es irgendwie möglich ist“, sagt sie. Doch leider geht das eben nicht immer. In diesem Jahr sieht es bislang gut aus. Zehn kleine Patienten sind noch auf der Station, aber nach aktuellem Stand dürfen sie zu Hause unterm geschmückten Baum Geschenke auspacken.

Auch zu Weihnachten kann es Notfälle geben – die Kids müssen die Feiertag dann auf der Kinderstation der Bornaer Sana-Klinik verbringen. Quelle: dpa

Notfälle zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich

„Allerdings kann es immer Notfälle geben“, meint die Schwester. Zum Beispiel den Säugling, der dehydriert ist, oder das Kleinkind mit akuten Magenbeschwerden oder einer Lungenentzündung. Ein Jugendlicher mit einer schlimmen Blinddarmreizung etwa muss sofort operiert werden und dableiben.

Wie bei den Erwachsenen sei es so, dass in der Notaufnahme neben echten Notfällen auch solche landen, die dort eigentlich nicht hingehören. Darunter verunsicherte Eltern, die mit dem Fieber von Sohn oder Tochter nicht umzugehen wissen. Doch hin und wieder müssen die Ärzte Familien am 23. oder 24. Dezember auch sagen, dass ihr Knirps in der Klinik bleiben muss.

Wichtig: Eltern immer mit ins Boot holen

Schwester Beate und ihre Kolleginnen haben in all den Jahren Erfahrungen für genau diese Situation gesammelt. „Wir sind eine familienfreundliche Station, ein Elternteil kann immer beim Kind bleiben und hier auch übernachten“, sagt sie. Weihnachten versuche man den betroffenen Familien noch mehr als sonst entgegen zu kommen und auf die Wünsche einzugehen. Es sei ganz wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen und aufgeregte Mütter zu beruhigen. Dabei schwört sie auf ihr „wunderbares Team“.

Es sei nicht selten, dass am Ende die ganze Familie auf der geschmückten Kinderstation Heiligabend feiert. Sogar der Weihnachtsmann kommt in manchen Jahren vorbei. Jedes Kind habe dann ein Zimmer mit seiner Familie allein. Es kann sein, dass Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Oma und Opa rings um das Bett vom kranken Knirps sitzen und sich über die Geschenke freuen, die sie gerade ausgepackt haben.

Wie gut das Ganze gelingt, sei von Familie zu Familie unterschiedlich, berichtet die Stationsschwester. Oft seien die Eltern dankbar für die Hilfe, damit das Fest auch in den ungewohnten Räumlichkeiten gelingen kann.

Krank unterm Christbaum Krank unterm Weihnachtsbaum: Vor diesem Szenario, fürchtet sich fast jeder zweite Deutsche (44 Prozent), so eine forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse unter 1000 Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Denn gerade wenn Familien und Freunde an den Festtagen zusammenkommen, sich herzen und umarmen, besteht die Gefahr, sich schneller mit Viren und Bakterien anzustecken. „Manchmal ist ein Infekt nicht mehr aufzuhalten. Doch wer einige Regeln befolgt, kann zumindest das Risiko vermindern, die Festtage im Bett verbringen zu müssen“, sagt Matthias Eberitzsch vom KKH-Serviceteam in Leipzig. Regelmäßiges Händewaschen hilft, Krankheitserreger abzuspülen und die Ansteckungsgefahr zu verringern. Doch was so einfach klingt, wird von vielen Deutschen nicht befolgt: Laut einer weiteren forsa-Umfrage der KKH wäscht sich jeder Dritte nicht vor jeder Mahlzeit die Hände. Auch nach dem Nach-Hause-Kommen verzichten 29 Prozent auf den Gang zum Waschbecken. Aber gerade nach einem Bummel auf dem Weihnachtsmarkt oder Kontakt mit vielen Menschen, ist es wichtig, sich die Hände gründlich zu waschen. „Dabei ist darauf zu achten, die Finger und die Kuppen gut einzuseifen. Zudem sollten die Hände sorgfältig abgetrocknet werden, damit Mikroorganismen kein feuchtes Milieu zur Weiterverbreitung haben“, so Eberitzsch. Die KKH rät zudem, die Hände vom Gesicht und den Schleimhäuten fernzuhalten. Da grippale Infekte vor allem über die Luft übertragen werden, ist es wichtig, in die Armbeuge zu niesen oder zu husten, anstatt die Hand vor den Mund zu halten – gerade, wenn danach kein Händewaschen möglich ist.

Von Claudia Carell