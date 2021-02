Unbekannte sind auf einer Baustelle in Brandis eingebrochen. Sie stahlen Werkzeuge und Diesel-Kraftstoff. Ein genauer Zeitpunkt des Diebstahls konnte noch nicht ermittelt werden.

