Borna: Wildkirschen und Traubeneichen statt Birken in Witznitz

Borna

Die Dinterschüler haben am Freitag gewissermaßen den Schlusspunkt gesetzt. Die Mädchen und Jungen zweier DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) sowie die Klasse 8 b der Bornaer Oberschule pflanzten nach Angaben von Lehrer Daniel Heber Bäume und Sträucher in Witznitz zwischen der ehemaligen Brikettfabrik und der Autobahn an.

Es handelt sich dabei um sogenannte Ersatzpflanzungen für die Bäume, die gefällt werden mussten, um in Zedtlitz Platz für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses zu schaffen, wie Revierförster Oliver Hering sagt.

Wildapfel und Traubeneichen

Gepflanzt wurden Wildapfel- und Wildkirschsträucher, aber auch Traubeneichen. Alles gebietsheimische Arten, so der Förster mit Zuständigkeit für das Revier rund um Borna und große Teile des Südraums Leipzig. Also Pflanzen, die in das Waldgebiet im Norden von Borna gehören. Dort soll ein Wald mit einem Saum von Sträuchern entstehen. Die neuen Pflanzen ersetzen gewissermaßen die Birken, die als typischer Erstbewuchs auf einstigem Tagebaugelände gelten.

Pflanzaktion in Witznitz: Auf dem Gelände zwischen der Autobahn und der ehemaligen Brikettfabrik pflanzen Haig (v. l.), Wakar, Jamie und Wahab aus den DaZ-Klassen der Dinterschule in Borna Traubeneichen und Wildkirschen an. Quelle: Jens Paul Taubert

Birken werden 100 Jahre alt

Die sind mittlerweile in die Jahre gekommen, so Hering weiter. Heißt: Sie sind in einem Alter, in dem sie sich nicht mehr entwickeln und reif dafür sind, gefällt zu werden. Birken werden bis zu 100 Jahre alt. Kein Vergleich mit Eichen. Die können bisweilen das biblische Alter von 1000 Jahren erreichen.

Von Nikos Natsidis