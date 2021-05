Borna: Wyhrataler Pfarrerin in den Ruhestand verabschiedet

Wyhra

In einem Gottesdienst wurde am Wochenende Beate Schelmat-von Kirchbach verabschiedet. Die langjährige Pfarrerin von Wyhratal und Bubendorf feiert in wenigen Tagen ihren 64. Geburtstag und geht jetzt in den Ruhestand. Ihrer Gemeinde und insbesondere dem Taufwald-Projekt in Wyhra will sie aber weiterhin verbunden bleiben.

Erste Pfarrstelle in Leipzig

Die Seelsorgerin, die aus einer Meißner Pfarrersfamilie stammt, absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Medizinisch-technischen Assistentin (MTA), bevor sie Theologie in Leipzig und Jena studierte. Deshalb passte es gut, dass Beate Schelmat-von Kirchbach nach ihrer ersten Pfarrerstelle in Leipzig-Volksmarsdorf Leiterin der Evangelischen Schule für Sozialwesen in Bad Lausick wurde. „Das war der größte Teil meiner Zeit als Pfarrerin.“ Im Jahr 2014 übernahm sie dann die Pfarrstelle mit Zuständigkeit für Wyhra, Zedtlitz, Neukirchen und Bubendorf.

Pfarrerin Beate Schelmat-von Kirchbach bei einer Taufe. Quelle: privat

Barbara Vetter aus Prießnitz übernimmt

Die Gemeinde ist aber nach der Strukturreform in der sächsischen Landeskirche und auch im Kirchenbezirk Leipziger Land kein eigenständiger Pfarrbezirk mehr, wie Superintendent Jochen Kinder sagt. Sie gehört zum Kirchspiel Kohrener Land/Wyhratal. Den Bereich von Pfarrerin Schelmat-von Kirchbach übernimmt die Prießnitzer Pfarrerin Barbara Vetter. Damit reduziert sich die Zahl der Pfarrstellen im Kirchspiel um eine, sodass hier künftig nur noch drei Geistliche tätig sind.

Pfarrerin Beate Schelmat-von Kirchbach bei einer Predigt 2009 in der Frauenkirche Grimma. Quelle: Frank Schmidt

Den Taufwald weiter betreuen

Beate Schelmat-von Kirchbach, die in Glasten bei Grimma zu Hause ist, will ihrer bisherigen Gemeinde in jedem Fall weiter verbunden bleiben. Speziell dem Projekt eines Taufwaldes. Der entsteht auf dem früheren Friedhof in Wyhra, wo bereits vier Bäume gepflanzt wurden. Insgesamt finden auf dem Areal 43 Bäume Platz.

Die Linde ist als vierter Baum für den Taufwald gepflanzt worden, mit dabei Pfarrerin Beate Schelmat-von Kirchbach (l.) und die Deutsche Baumkönigin 2020, Charlotte Baumann (r.). Quelle: Julia Tonne

Von Nikos Natsidis