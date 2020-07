Borna: Zeugen nach Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz gesucht

Borna

Ein Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeugs ist am Dienstag auf dem Edeka-Parkplatz „Am Brühl 1“ in Borna mit einem geparkten Mini-Cooper zusammengestoßen. Die Kollision ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 14.50 Uhr. Das kleine Auto wurde dabei an der linken Flanke großflächig zerkratzt. Der Unfallverursacher verließ den Parkplatz ohne seine Personalien zu hinterlassen und beging Unfallflucht.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei in Borna bittet nun um Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Angabe der Vorgangsnummer 4629/20/149110 beim Polizeirevier in der Grimmaer Straße 1a melden.

Von lvz