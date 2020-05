Borna

Durch das Aufhebeln einer vergitterten Hintertür und einer Brandschutztür verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zum 2. Mai Zutritt zu einer Gaststätte in der Bornaer Bahnhofstraße. In der Gaststube brach er einen Zigarettenautomaten auf und entwendete eine bisher unbekannte Menge an Zigaretten. Außerdem wurde ein niedriger dreistelliger Betrag aus einer Wechselgeldkasse mitgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

