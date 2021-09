Borna: Zwei OBM-Stellvertreter kommen jetzt aus dem Rathaus

Borna

Für den Fall, dass weder Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) noch der derzeit hauptamtliche Beigeordnete und Bürgermeister Karsten Richter (CDU) ihr Amt ausführen können, hat der Bornaer Stadtrat zwei Verhinderungsstellvertreter gewählt.

Richter, aktuell zweite Stadt-Spitze nach Luedtke, tritt als einziger Bewerber bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Frohburg an. Sein baldiger Abschied aus dem Bornaer Rathaus gilt deshalb als sicher. Der Stadtrat brachte aus diesem Grund auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Änderung der Hauptsatzung auf den Weg. Diese regelt die Vertretung für den Fall, dass auch der hauptamtliche Beigeordnete verhindert ist.

Kompetenzlücke schließen

„Die Wahl zweier Verhinderungsstellvertreter und die Bestellung geeigneter Bediensteter werden seitens der Stadtverwaltung für notwendig erachtet, um einen geregelten und ordnungsgemäßen Ablauf der Verwaltung zu gewährleisten und die Kompetenzlücke zu schließen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Einstimmig fiel die Wahl auf die Rathausmitarbeiter Sören Rossa und Manuela Friedrich. Beide sind als Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung tätig. Ihre Bestellung und die Bestimmung der Reihenfolge nimmt laut Beschlusstext Oberbürgermeisterin Simone Luedtke vor.

Wübbeke und Urban als ehrenamtliche Bürgermeister gewählt

Zwei ehrenamtliche Bürgermeister-Vize wurden aus den Reihen des Stadtrates ebenfalls bestellt, um Vertreteraufgaben entsprechend der geänderten Hauptsatzung wahrzunehmen. Mit großer Mehrheit wurden CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke als erster und SPD-Fraktionsvorsitzender Oliver Urban als zweiter Stellvertreter gewählt.

Keine Entscheidung zum Beigeordneten-Posten an sich

Mehrere Redner betonten, dass die Weichenstellungen nicht mit einer generellen Aufgabe der Beigeordneten-Stelle verbunden seien. „Wir befürworten die Bestellung der Stellvertreter, sehen das aber nicht als Anzeichen dafür, dass wir künftig auf einen Bürgermeister verzichten wollen“, unterstrich Maic Staudacher (Bürger für Borna). Wübbeke betonte: „Die heutige Zustimmung ist nicht mit der Ansage verbunden, dass wir einen Ersten Beigeordneten in der Stadt Borna nicht mehr für erforderlich halten.“

Die Sächsische Gemeindeordnung erlaubt Kommunen ab 10 000 Einwohner, einen hauptamtlichen Beigeordneten zu bestellen. Die Entscheidung darüber liegt beim Stadtrat. In Grimma beispielsweise wurde die Stelle vor vielen Jahren gestrichen.

Lesen Sie auch

Von Simone Prenzel