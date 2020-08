Borna

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag in der Bornaer Innenstadt nahe der Kunigundenkirche. An der Kreuzung Altstädter Gasse/Grenzstraße missachtete nach Informationen der Polizei der Fahrer eines Audi A 1 die Vorfahrt eines VW Fox. Verletzt wurde beim Zusammenstoß beider Wagen niemand. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Von es