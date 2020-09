Borna: Zweiter Rohrbruch binnen Stunden 

Borna

Eine geborstene Wasserleitung sorgt seit dem frühen Montagmorgen in Borna für Aufregung. Betroffen ist die Leipziger Straße (alte B 95) kurz vor der Sachsenallee (Bundesstraße 93). Laut Polizeiinformationen kam es hier gegen 5.45 Uhr zu einem Rohrbruch.

Knapp 50 Haushalte zeiweise ohne Wasser

Betroffen ist eine alte Leitung aus Asbest-Zement, die der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land planmäßig im kommenden Jahr austauschen will. Allerdings ist der Strang offenbar schon sehr marode. Bereits am Sonntag waren Bauleute im Auftrag des Verbands dort über Stunden mit der Behebung eines Rohrschadens befasst. Ehe diese Arbeiten am Montag zu Ende gebracht werden konnten, gab es wenige Meter daneben einen neuen Bruch. Für ein knappes halbes Hundert unmittelbare Anlieger heißt das, dass sie über ein paar Stunden ohne Wasser aus dem Hahn auskommen müssen.

Monteure sind am Reparieren

Die Reparatur habe begonnen, hieß es kurz nach acht seitens des Zweckverbandes. Man bemühe sich, sie schnellstmöglich abzuschließen und die Versorgung aller Haushalte wieder sicherzustellen. Zupass komme, dass ohnehin eine Fahrspur der alten B 95 wegen Bauarbeiten gesperrt sei. Deshalb wirke sich die Havarie-Beseitigung kaum zusätzlich auf den Verkehrsfluss aus.

