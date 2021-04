Borna beteiligt sich nicht an Kosten für neue Schule Regis-Breitingen

Borna

Die Stadt Borna lehnt die Beteiligung an den Kosten für einen Neubau oder die Sanierung der Oberschule in Regis-Breitingen ab. Das hat Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klargestellt. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß des Regiser Stadtrates, der beschließen will, die Nachbarkommunen Borna und Neukieritzsch in die Finanzierung des Großprojektes einzubeziehen, weil auch Kinder aus den beiden Kommunen die Schule im Pleißestädtchen besuchen.

Kein Geld für Regis im Haushalt vorgesehen

„Wir haben in Borna ein Gymnasium sowie eine Oberschule und drei Grundschulen“, so Luedtke mit Blick auf die daraus resultierenden Kosten. Weiteres Geld, das etwa nach Regis fließen könne, sei im Doppelhaushalt 2021/2022 „definitiv nicht“ vorgesehen. Zudem betonte Luedtke, dass weder die Stadt Borna noch die Gemeinde Neukieritzsch erklärt hätten, „dass wir nicht bereit wären, Regis zu helfen“.

Vielleicht über einen Nachtragshaushalt reden

Gänzlich abhaken will die Rathauschefin das Thema aber noch nicht. „Sollte sich etwas ergeben, könnten wir über einen Nachtragshaushalt reden.“

Von Nikos Natsidis