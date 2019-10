Borna bewirbt sich nicht um Tag der Sachsen

Borna

Das Sächsische Landeserntedankfest am Wochenende in Borna war ein großer Erfolg. Davon ist die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) überzeugt. „Ich habe nichts Negatives gehört.“ Wer allerdings erwartet, dass die Stadt jetzt konsequent den nächsten Schritt geht, sich also konkret um den Tag der Sachsen oder auch die Landesgartenschau bewirbt, der wird enttäuscht. Das gehe nicht, so Luedtke.

Kraftakt fürs Landeserntedankfest in Borna

Dabei hatte ihre Parteifreundin, die Vorsitzende der Linken-Stadtratsfraktion, Ines Graichen, bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrates zu Protokoll gegeben, dass sich die Stadt nach einer gelungenen Ausrichtung des Landeserntedankfestes durchaus um den Tag der Sachsen bewerben sollte. „Das ist die Meinung der Fraktion“, erklärt die Oberbürgermeisterin und verweist auf den riesigen Kraftakt, der hinter dem Landeserntedankfest gesteckt habe. „Es waren Wahnsinnsanforderungen.“

Eisenbahnbrücken in Borna werden erneuert

Davon abgesehen lasse die Verkehrssituation in Borna in den nächsten Jahren nicht an die Ausrichtung des größten Volksfestes im Freistaat Sachsen denken. Innerhalb der nächsten Jahren sollen die beiden Eisenbahnbrücken in der Luckaer und der Deutzener Straße von Grund auf erneuert werden.

Landesgartenschau für Borna kein Thema

Auch die Landesgartenschau sei in absehbarer Zeit kein Thema. Darum hatte sich Borna bekanntlich bereits schon einmal bemüht, war aber gescheitert. Damals habe es aber bessere Konditionen gegeben. Seinerzeit hätten den Ausrichtern der Landesgartenschau Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (Efre) zur Verfügung gestanden. „Das hätte damals gepasst.“

Bornaer Stadtfest soll 2020 anders ausfallen

Immerhin soll das alljährliche Stadtfest, das seit dem Einheitsjahr immer am 3. Oktober stattfindet, im nächsten Jahr etwas anders ausfallen. Im Jahr 2020 werden immerhin 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Luedtke: „Das wollen wir dann mit einbinden.“

Von Nikos Natsidis