Borna erwartet 50.000 Besucher zum Landeserntedankfest

Borna

Es dürfte die größte Veranstaltung in Borna seit 18 Jahren werden. Damals feierte Borna seine Ersterwähnung vor 750 Jahren. Auch wenn diese Zahl wissenschaftlich womöglich so nicht mehr zu halten ist – die Festwoche aus diesem Anlass hat sich tief und positiv ins kollektive Bornaer Stadtgedächtnis eingebrannt. Und so soll es jetzt wieder werden, wenn die Stadt vom 4. bis 6. Oktober Gastgeber des 22. Sächsischen Landeserntedankfestes ist.

Nicht nur drei tolle Tage in Borna

Dabei wäre es zu kurz gegriffen, lediglich von drei tollen Tagen zu sprechen. Denn bereits zuvor, am 3. Oktober, findet das traditionelle Stadtfest statt, so wie seit dem Einheitsjahr 1990 schon. Allerdings steht das Stadtfest, in anderen Jahren einer der großen Höhepunkte im städtischen Veranstaltungskalender, angesichts des Landeserntedankfestes danach ein wenig im Schatten. Dabei ist mit Countrysängerin Linda Feller eine Sängerin zu Gast auf der Marktbühne, die aus Funk und Fernsehen bekannt ist.

50 000 Besucher in Borna

Mit bis zu 30 000, vielleicht auch 50 000 Besuchern rechnen die Organisatoren im Rathaus um Stadtsprecher Robert Scheibe. Die meisten davon dürften Tagesbesucher sein; die Bornaer Beherbergungsbetriebe und auch die im Umland stoßen an diesen Tagen ganz sicher an ihre Grenzen.

Zwei Festzelte in Borna

Es gibt zwei Festzelte, auf dem Markt sowie am 5. und 6. Oktober an der Sachsenallee. An beiden Orten erwartet die Besucher ein buntes Programm. Dazu gehört der Bornaer Zwiebelmarkt im Festzelt am Markt, bei dem es sich um einen folkloristischen Streifzug mit der Verleihung des Bornaer Zwiebelpokals handelt. Mit von der Partie sind neben dem Tanzstudio Böhlen und dem Blasorchester der Musikschule „ Ottmar Gerster“ auch Bornaer Grundschüler. Auf der Bühne im Festzelt am Markt stehen am 5. Oktober auch Thomas Katrozan und „Leiseschrei“. Die Guggemusik „Überdosis“ sorgt auf ihre unüberhörbare Weise für spezielle Stimmung.

Erntekronengala in Borna

Die Gruppe „5Raumfenster“ und die Offbeat Foundation gehören am 5. Oktober zu den Künstlern auf der Bühne in der Sachsenallee. Am 6. Oktober präsentieren sich hier „Romantika“ aus Rötha und der Leipziger Gospel Chor. Auf der Marktbühne findet am Sonntag die Erntekronengala statt. Schließlich werden bereits ab dem 30. September in der Stadtkirche Erntekronen und -kränze ausgestellt.

„ Borna bebt“ auf dem Volksplatz

Auch der Volksplatz wird beim Landeserntedankfest zu einem zentralen Veranstaltungsort. Am 4. Oktober heißt es dort „ Borna bebt“, und erwartet werden mit „StereoAct“, „Anstandslos&Durchgeknallt“, „Marcapasos&Janosh“ und den Golden Toys bekannte Künstler. Einen Tag später öffnet hier die MDR-Jump-Herbst-Arena. Dann begrüßen die MDR-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde Künstler wie Josh, Juli und Sixpash. An beiden Abenden rechnen die Organisatoren mit jeweils 300 Besuchern.

Festgebiet in der Bornaer Innenstadt

Viel los ist auf den Straßen im Festgebiet, das wesentliche Teile der Innenstadt umfasst. Konkret handelt es sich um den Markt, Teile der Külzstaße und der Kirchstraße, die bereits ab dem 3. Oktober gesperrt werden. Einen Tag später sind dann die gesamte Kirch- und die Külzstaße sowie der Brühl und der Lutherplatz gesperrt, weshalb die Roßmarktsche Straße zur Sackgasse wird. Vom Sonnabend (5. Oktober) an sind dann auch die Sachsenallee sowie die Straße Am Breiten Teich gesperrt. Eine Umfahrung ist über Borna-Nord möglich. Die Sperrungen dauern bis zum 7. Oktober, 12 Uhr.

Vereine am Breiten Teich in Borna

Rund um den Breiten Teich haben Vereine wie die Zahnradfreunde Borna und der Imkerverein Borna und Umgebung ihre Stände, aber auch der Landesbauernverband und die Nabu-Regionalgruppe Südraum. In der Külzstraße präsentieren sich der Tierschutzverein und die Kohlebahn. Für Kinder gibt es ein nostalgisches Riesenrad und eine Strohhüpfburg. In der Kirchstraße laden die Bornaer Modellbahner ein. Kräckerbräu aus Hopfgarten schenkt hier sein Bier aus. Auf dem Martin-Luther-Platz gibt es einen Bauernmarkt mit landwirtschaftlichen Produkten aus der Region. Die evangelische Kirchgemeinde serviert ihren Lutherschluck.

Eröffnung im Festzelt am Markt

Offiziell eröffnet wird das Landeserntedankfest am 4. Oktober, 19 Uhr, im Festzelt auf dem Markt. Inwieweit dann auch die politische Prominenz aus Dresden dabei ist, lässt sich nach den Landtagswahlen noch nicht hundertprozentig sagen.

Großer Festumzug durch Borna

Das gilt auch für den großen Festumzug, der sich am 6. Oktober gegen 11.30 Uhr in Bewegung setzt. Eingeladen sind Ministerpräsident Michael Kretschmer, Landtagspräsident Matthias Rößler und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (alle CDU). Sicher ist aber, dass die Stadträte mit von der Partie sind. Sie dürfen auf dem Schlendrian, eine Kleinbahn aus Naunhof, wie sie auch aus Ostseebädern bekannt ist, mitfahren. Der Festumzug, der eine Länge von 500 Metern haben dürfte, hat etwa 30 Teilnehmer.

Von Nikos Natsidis