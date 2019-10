Borna feiert Fischerfest am Breiten Teich

Bornas

Dreieinhalb oder auch vier Tonnen Speisekarpfen dürften sich im Breiten Teich in Borna befinden. Davon geht Udo Wolf von der Teichwirtschaft Beucha als Pächter des größten innerstädtischen Gewässers aus. Die Fische sollen im Rahmen des Fischerfestes am Sonnabend und Sonntag (19. und 20. Oktober) aus dem See geholt werden. Damit hätte der Fischer zumindest in Borna eine vernünftige Ausbeute.

Problem Kormorane am Breiten Teich

Allerdings muss er eine nennenswerte Menge der Fische, die er im Frühjahr in den Breiten Teich gesetzt hat, abschreiben. Grund dafür sind die Kormorane. Mit denen hat Wolf zwar schon seit Jahren zu kämpfen, „aber in diesem Jahr waren sie bereits im Frühjahr da“. Sie kommen von den Eschefelder Teichen, wo sie sich auf einer künstlichen Insel niedergelassen haben.

Ein Paradies für die Vögel. Die Möwen, die sich eigentlich auf der Insel niederlassen sollten, gibt es nicht. Dafür aber mehr und mehr Kormorane, die auch den Breiten Teich als reich gedeckte Tafel mitten in Borna zu schätzen wissen.

Karpfen mögen warmes Wasser

Dennoch habe der heiße Sommer in diesem Jahr für die Karpfen im Breiten Teich keine schädlichen Folgen gehabt. „Karpfen mögen warmes Wasser“; sie stammen aus Asien und halten auch Wassertemperaturen bis zu 28 Grad aus. Negativ sei es allerdings, wenn das Thermometer einige Tage lang in die Nähe der 40-Grad-Marke steigt. „Dann wird der Sauerstoff knapp.“ Ganz abgesehen davon, dass der zweite trockene Sommer in Folge zu einem grundsätzlichen Problem für Fischzuchtgewässer werden könne.

Udo Wolf von der Teichwirtschaft Beucha will am Wochenende vier Tonnen Speisekarpfen aus dem Breiten Teich holen, hier steht er an den Eschefelder Teichen. Quelle: Jens Paul Taubert

Für den Teich aber nicht, aus dem am Wochenende das Wasser abgelassen werden soll, das dann im März wieder eingelassen wird. Im nächsten Jahr sollen Satzkarpfen in den Teich kommen.

Fischsuppe und Räucherfisch

Beim Fischerfest laden neben der Beuchaer Teichwirtschaft auch die Wermsdorfer Fisch GmbH ein. Für die Besucher gibt es an beiden Tagen in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr neben frischem Fisch auch Räucherfisch und Fischsuppe.

Von Nikos Natsidis