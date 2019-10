Borna fördert Familien mit Kindern weiter beim Hauskauf

Borna

Immobilienkäufer mit Kindern werden in Borna weiterhin unterstützt. Möglich macht das die „Satzung über eine Förderung zur Bildung privaten Eigentums beim Erwerb kommunaler Immobilien“, die der Bornaer Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend verlängert hat. Die Satzung war vor sechs Jahren beschlossen worden.

300 Euro für jedes Kind im Haushalt

Gefördert wird der Erwerb kommunaler Immobilien. Davon gibt es gegenwärtig allerdings nur wenige, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Familien kommen insgesamt vier Jahre in den Genuss städtischer Fördergelder, sofern sie Kinder unter 18 Jahren haben. Pro selbst genutztem Wohnobjekt gibt es pro Jahr 600 Euro. Für jedes im Haushalt gemeldete Kind wird zudem eine Kinderzulage von 300 Euro pro Jahr gezahlt.

10.800 Euro im Jahr 2018 in Borna gezahlt

Im Jahr 2018 zahlte die Stadt auf diese Weise 10.800 Euro an zehn Familien, die insgesamt 16 Kinder hatten. In diesem Jahr flossen bisher 9600 Euro an neun Familien mit 13 Kindern.

Die Satzung wurde bis zum Jahr 2021 verlängert.

Von Nikos Natsidis