Borna hält trotz Corona am Schuldenabbau fest

Borna

Dass die Zeiten besser werden, ist kaum zu erwarten. Das gilt auch für den Doppelhaushalt der Stadt Borna die Jahre 2021/2022, der derzeit diskutiert wird, bevor er vor dem Stadtrat zur Abstimmung steht. Das Zahlenwerk, das nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) einen Umfang von etwa 30 Millionen Euro haben wird, sieht aber auch weiterhin den Abbau der städtischen Schulden vor.

Derzeit eine Million Euro Schulden

Das heißt konkret, dass der Schuldenstand von 1,07 Millionen Euro am 31. Dezember 2020 bis zum Ende dieses Jahres auf 634 000 Euro sinken soll. Ende 2022 soll die städtische Verschuldung dann bei nur noch 180 000 Euro liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug Anfang des letzten Jahres 84,76 Euro.

Kredite nur für Investitionen möglich

Die Stadt müsse wegen der Pandemie vorsichtig planen, so Luedtke weiter. Kredite dürften ohnehin nur aufgenommen werden, wenn sie für Investitionen notwendig sind. Das sei bei der Umwandlung des Komplexes aus vormaligem Amtsgericht und derzeitigem Polizeirevier in eine Berufsfachschule für medizinische Berufe in Verbindung mit einem Betriebskindergarten, wie es die Sana-Klinik als Betreiber anstrebt, nicht ausgeschlossen. Es handelt sich um das Bornaer Projekt, das mit Mitteln aus dem Strukturfonds zum Kohleausstieg möglich werden soll.

Betrieb des Museums bleibt gesichert

Aber auch wenn Corona eine Reihe von Unwägbarkeiten für die städtischen Finanzplanungen mit sich bringen sollte, müsse nirgends dramatisch der Rotstift angesetzt werden. Der Betrieb von Museum, Mediothek und Stadtkulturhaus sei auch künftig gesichert, so die Rathauschefin. Es soll zudem bei den derzeitigen Öffnungszeiten bleiben.

Von Nikos Natsidis