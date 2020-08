Die Bornaerin Cornelia Jost hat mit „Wordwell Rose“ ihren Erstlingsroman rausgebracht. Die Zutaten dafür: Vier Schwestern, ein Anwesen in England – und eine heimliche Hauptrolle.

Besonders in der Natur, wie hier am Deich an der Nordsee, kommen Cornelia Jost die besten Ideen. Quelle: privat