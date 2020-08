Borna

Was wäre Fußball ohne Gesang? Wie eine Suppe ohne Salz, ein Auto ohne Radio oder Weihnachten ohne Schnee. Es geht zwar ohne, aber richtig Spaß macht es nur mit. Und so spielen Vereine, die etwas auf sich halten, von der Kreisklasse bis zur Bundesliga zunehmend auch im Tonstudio die erste Geige. Die Mutter aller Fußballhymnen kommt natürlich, wie sollte es anders sein, aus England: „You`ll never walk alone“ bei den Reds in Liverpool.

In der Bundesliga werden dagegen „Mein Hamburg lieb ich sehr“, der „Stern des Südens“ in München, „Blau und Weiß, wie lieb ich dich“ auf Schalke oder „Mer stonn zo dir“ beim FC Kölle mitgebrummt. Fanpflege geht nunmal über die Kehle und die Stimmbänder.

Anzeige

Borna-Hymne für mehr Toleranz

Mittlerweile hat auch der Bornaer SV musikalisch nachgerüstet und startet mit einem eigenen Titel „Schwarz-Gelb für immer“ in die neue Landesklasse-Saison. „Es fehlte schon lange eine Hymne für den Verein“, erläutert Vorstandsmitglied Dries Mäder und schob die Überlegungen immer auf die lange Bank. Bis Covid-19 ein paar Takte miterzählte: „Während der Corona-Krise war nicht viel los mit Fußball und wir hatten endlich etwas Zeit, uns näher mit diesem Thema zu befassen.“ Hinzu kam, dass sich bei Heimspielen im Rudolf-Harbig-Stadion immer wieder Anwohner über die eingespielte Musik beschwerten. „Wir denken, wenn nun die BSV-Hymne erklingt, erkennt man, dass hier Kinder und Jugendliche aktiv sind. Das fördert die Toleranz.“

Weitere LVZ+ Artikel

100 Prozent charakteristisch für den BSV

Nach kurzer Recherche fand die Vereinsführung eine Produktionsfirma in Osnabrück, die ihre Vorgaben und Vorstellungen musikalisch umsetzte. Christian Wiesing und Peter Plogmann sangen ein paar Lieder zur Auswahl ein, und nach interner Abstimmung fiel schließlich die Entscheidung. „Uns ist es wichtig, dass die Hymne einzigartig und zu 100 Prozent charakteristisch für den BSV ist“, bemerkt Mäder. Deshalb durften Elemente wie „Ohne Mist, Aktivist“ und die Farben Schwarz-Gelb nicht fehlen.

Die Rechte am Song liegen klar beim Bornaer SV, der den Titel sogar auf CD pressen oder im Rundfunk und Fernsehen für sich Werbung machen könnte. „Wir stellen ihn auch gerne für die Hochzeit eines Spielers oder Fans zur Verfügung“, rührt das Vorstandsmitglied die Werbetrommel.

Song für Torjubel und in der Halbzeitpause

Die neue Borna-Hymne wurde ausschließlich mit privaten Geldern finanziert. Sie soll zur Erkennungsmusik für den BSV werden, nicht nur als Einlauf- oder Tormusik, sondern auch sonst. Das betreffe sowohl den Erwachsenen-, als auch den Nachwuchsbereich. Zudem sei angedacht, den Song in der Halbzeitpause und nach den Spielen der ersten Männermannschaft erklingen zu lassen. „Wir würden uns wünschen, dass er sich bei den Zuschauern einprägt und für positive Emotionen im Zusammenhang mit dem BSV steht“, so Dries Mäder. Intern habe man sich schon augenzwinkernd überlegt, welcher Spieler oder Spielerin das Lied in den Hitparaden präsentieren könne. Wenn nötig, gehe man auch den Milli-Vanilli-Weg und lasse zwei, drei Aktive mit Playback auf der Bühne tanzen. „Die Einnahmen gehen schließlich in unsere ehrenamtliche Arbeit.“

Heute Testspiel gegen den FC Lößnitz

Der BSV 91 startet mit insgesamt 18 Mannschaften in die neue Saison. Aktuell gehören dem Verein 330 Mitglieder an. Beim Testspiel am 22. August gegen den FC 1910 Lößnitz können die Borna-Fans ihre Hymne live hören und vielleicht schon mitsingen. Anstoß ist 14 Uhr im Harbigstadion.

Die Bornaer Fußballhymne Wir haben Herz und Leidenschaft, sind ´ne schwarz-gelbe Macht. BSV, wir kämpfen nur für dich. Im Stadion wird gefeiert, getobt, gelacht und der Geist des Siegens erwacht. Wir sind hier, um zu triumphier´n. Refrain: Der BSV wird niemals untergeh´n, unsere Fahnen werden weh´n. Alle zusammen: BSV wird niemals untergeh´n, unsere Fahnen werden weh´n. Schwarz-Gelb. Für immer. ´91 war unser erstes Jahr, wir leben Tradition, das ist doch klar. „Ohne Mist, Aktivist“ ertönt es überall. In der schönsten Stadt im Kreis, sind alle auf den BSV ganz heiß. Es wird geschehn, wir fahr´n nach Mailand, um den BSV zu sehn. Refrain: Der BSV wird niemals untergeh´n, unsere Fahnen werden weh´n. Alle zusammen: BSV wird niemals untergeh´n, unsere Fahnen werden weh´n. Schwarz-Gelb. Für immer.

Von Kathrin Haase