Borna

Früher mehr als 1000, heute noch zwei Hand voll. Borna war über mehrere Jahrzehnte hinweg Pferdestadt, davon ist heute fast gar nichts mehr zu merken. Wer ein Pferd sieht, kann sich schon fast glücklich schätzen. „Ich komme vielleicht noch auf etwa zehn Pferde, die es in der Kernstadt Borna gibt“, sagt Katharina Skur, Tierärztin und selbst Besitzerin dreier Pferde und eines wenige Wochen alten Fohlens.

Dabei galt Borna Ende des 19. Jahrhunderts als Pferdestadt, schließlich wurden hier unzählige Tiere in der Landwirtschaft eingesetzt und waren immerhin rund 1000 Vierbeiner durch das Regiment stationiert. „Viele der Pferde waren unter anderem in den Stallungen der Kaserne untergebracht, was heute das Landratsamt ist“, erzählt Thomas Bergner vom Museum Borna.

Aber auch zahlreiche Bürger stellten Boxen zur Verfügung, so habe unter anderem das Erdgeschoss des heutigen Museums zu dieser Zeit Pferde beherbergt. Ende des 19. Jahrhunderts entstand zudem die Reithalle am Breiten Teich.

Zur Galerie Einst Kavallerie-Stützpunkt haben Pferde heute in Borna an Bedeutung verloren.

Borna-Virus machte Stadt weit über Grenzen hinaus bekannt

Dass Borna bis Anfang des 20. Jahrhunderts weit über die Region hinaus bekannt war, ist allerdings nicht nur dem Regiment an sich geschuldet, sondern auch dem Borna-Virus. Eine ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung, die das Gehirn und das Rückenmark vor allem von Pferden und Schafen befällt und durch das Virus der Bornaschen Krankheit (BoDV) verursacht wird.

Das Virus ist verwandt mit den Erregern von Staupe, Tollwut und Masern. Die „Hitzige Kopfkrankheit“ der Pferde, wie die Erkrankung auch genannt wird, wurde erstmals 1813 beschrieben. Ihren Namen erhielt sie aber erst später, nämlich 1894, als ein ganzer Stall voller Kavalleriepferde in Borna erkrankte.

Ansichtskarte vom Karabinier-Regiment Quelle: Museum Borna

Die Symptome waren vielfältig, manche Pferde zeigten Verhaltensänderungen, Bewegungsstörungen, sonderten sich beispielsweise von der Herde ab, kauten ununterbrochen, ohne gefressen zu haben, hielten den Kopf gesenkt, knirschten mit den Zähnen oder zeigten sich aggressiv. Auch große Schreckhaftigkeit, eine herabgesetzte Teilnahme an der Umgebung und Spasmen wurden registriert.

Heute sind Pferde in der Stadt fast eine Sensation

Demzufolge führte das Virus zu einer deutlichen Reduzierung des Pferdebestands. Als 1919 das Regiment aufgelöst wurde, nahm die Zahl der Pferde noch weiter ab. Hinzu kam die zunehmende Industrialisierung in der Landwirtschaft. Und der Reitsport als solches war längst nicht so populär, als dass es der Pferde weiterhin bedurft hätte.

Heute ist es schon fast eine Sensation, wenn in der Stadt Pferde auftauchen. Skur kennt allein in der Kernstadt nur noch drei weitere Besitzer der edlen Tiere. Und wenn Ross und Reiter irgendwo auftauchen, sind sie ein Blickfang. Allerdings hält sich bei manchem Bornaer die Begeisterung in Grenzen, wie die beiden Söhne von Skur kürzlich feststellen mussten.

Pferde des Leutnant Stahmer in der eigenen Manege in der Reichsstraße 22, 1893 Quelle: Museum Borna

Silvan und Severin sind acht Jahre alt und jedes Wochenende mit ihren Tieren unterwegs. „Aber an einem Tag wurden wir von einer Frau heftig beschimpft, nur weil ein Pferd auf die Leipziger Straße geäppelt hat“, erzählen die beiden Zweitklässler. Sowohl für die Jungs als auch die Mutter unverständlich, zumal bei der Familie immer wieder nachgefragt werde, ob man bei ihnen Mist abholen könne. „Vielleicht“, so Katharina Skur weiter, „wissen viele gar nicht mehr, welche Bedeutung Pferde einst für die Stadt Borna spielten.“

Von Julia Tonne