Borna hebt Obolus für ehrenamtliche Wahlhelfer an

Die Stadt Borna greift tiefer in die Tasche, um bei Wahlen genügend ehrenamtliche Helfer zu finden. Dafür hat der Stadtat auf seiner jüngsten Sitzung im Stadtkulturhaus die Weichen gestellt. Für die Satzung über die „Entschädigung ehrenamtlich Tätiger bei Wahlen“ gab es eine Mehrheit.

Grundbetrag von 50 Euro

Konkret erhalten Ehrenamtliche in Wahlvorständen einen Grundbetrag von 50 Euro. Mitarbeiter der Stadterwaltung bekommen weniger – 35 Euro. Wahlvorsteher sowie ihre Stellvertreter und Schriftführer werden fünf Euro zusätzlich zugestanden. Das gilt auch für die Ehrenamtlichen, die dann im Einsatz sind, wenn mindestens gleichzeitig zwei Wahlen stattfinden. Fünf Euro mehr gibt es ebenso für ein Mitglied des ehrenamtlichen Wahlvorstandes, das Wahlunterlagen transportiert.

Erster Wahlgang am 12. Juni

Grund für die neue Satzung ist die zunehmende Schwierigkeit der Stadtverwaltung, für die bevorstehenden Urnengänge in diesem Jahr ausreichend Personal zu finden. In Borna, wie in vielen anderen Kommunen des Landkreises, finden 2022 sowohl Oberbürgermeister- als auch Landratswahlen gleichzeitig statt. Der erste Wahlgang ist für den 12. Juni angesetzt. Ein möglicher zweiter Wahlgang wird am 3. Juli durchgeführt.

