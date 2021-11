Borna informiert über Projekt Surfpark am Bockwitzer See

Borna

Um die Pläne der Stoke GmbH Leipzig zur Errichtung eines Surfparks am Bockwitzer See geht es bei einer Informationsveranstaltung am 1. Dezember im Bornaer Stadtkulturhaus. Dem Verkauf von rund Hektar Fläche an das Unternehmen hat der Stadtrat bereits zugestimmt.

Geplant ist ein 28-Millionen-Euro-Projekt mit überregionaler Ausstrahlung, das sportliche Anlagen mit weiteren Freizeiteinrichtungen wie etwa einer Multifunktionshalle sowie mit Chalets (Häuser im ländlichen Stil) verbindet. Befürworter sprechen von einer nachhaltigen touristischen Entwicklung. Allerdings ist das Vorhaben umstritten, es wird vor allem von Naturschützern abgelehnt.

Anmeldung erforderlich

Weil die Anzahl der Plätze dort nach der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung begrenzt ist, sollten sich interessierte Bornaer ein kostenfreies Ticket für die Veranstaltung unter www.borna.de oder telefonisch unter 03433/87 31 15 reservieren. Die Teilnahme ist nur mit einem gültigen 2-G-Nachweis (vollständig geimpft oder genesen) möglich, heißt es weiter. Dieser Nachweis muss vor dem Betreten des Stadtkulturhauses vorgelegt werden.

Von NN