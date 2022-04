Borna

In zwei Monaten hat „Pittiplatsch der Liiiiiebe“ Geburtstag. Dann sind schon 60 Jahre seit seinem ersten Fernsehauftritt 1962 im „Abendgruß“ des Sandmännchens vergangen. Allerdings treibt der Kobold nach wie vor seinen Unfug. Und zwar nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf Tournee. Die macht nun in Borna Station – am 24. April im Stadtkulturhaus.

Kobold Pitti mit Märchenwald-Freunden unterwegs

Mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon geht’s in der Bühnenshow auf Reisen. Zu den Fahrgästen zählen natürlich Pittiplatschs Märchenwald-Freunde, unter anderem Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster, Mauz und Hoppel, der Mischka-Bär und Moppi.

Lieder und Sketche stehen im Mittelpunkt der einstündigen Show mit den Fernsehlieblingen. Gespielt werden die Szenen mit den original Puppen und den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles aus Berlin.

Der Beginn der Vorstellung ist am Sonntag, 16 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von jto