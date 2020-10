Borna kauft neuen Unimog und spart 276 000 Euro

Borna

Selten ist die Anschaffung eines technischen Gerätes im Bornaer Stadtrat so detailliert begründet worden. Am Donnerstagabend war das im Stadtkulturhaus anders. Es ging um den Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers mit Flachsilostreuer, Schneepflug und Kombinationsgerät, vulgo Unimog. Am Ende hatte Bürgermeister Karsten Richter ( CDU) den Stadtrat überzeugt. Die Stadt Borna schafft das Fahrzeug im Wert von 361 000 Euro an, sodass es schon im bevorstehenden Winter zum Einsatz kommen kann.

Vorteile liegen auf der Hand

Die Vorteile der neuen Maschine liegen mit Blick auf die Zahlen auf der Hand. Wenn Gras gemäht werden muss, kommen bisher vier Fahrzeuge und fünf Mitarbeiter zum Einsatz. Mit dem Unimog sind nur noch drei Fahrzeuge unterwegs, wofür nur noch drei Leute gebraucht werden. Das, so Richter, hängt mit der Ausstattung des Mehrzweckgeräteträgers zusammen. Der verfügt auch über ein Gebläse, das deshalb nicht mehr zusätzlich mitgeführt werden muss. Zudem hat der Unimog eine Hebebühne, die bisher ebenfalls extra zum Einsatz kam.

Unterschied von 276 000 Euro

Der Vorteil des neuen Gerätes lässt sich konkret mit Euro und Cent belegen. Auf zwölf Jahre gerechnet, kostet der Unimog jeweils 90 000 Euro pro Jahr. Wenn ohne dessen Anschaffung die entsprechenden Arbeiten von Fremdfirmen übernommen werden müssten, schlüge das jährlich mit 113 000 Euro zu Buche. Macht in zwölf Jahren einen Unterschied von 276 000 Euro.

Den Stadtrat überzeugt

Am Ende war der Stadtrat überzeugt. Bürgermeister Richter hatte auch die künftige Arbeitsweise des städtischen Wirtschaftshofs erläutert. Das hatte eine Stadtratsmehrheit auf der letzten Sitzung gefordert, als sie die Anschaffung des Mehrzweckgeräteträgers abgelehnt hatte.

Von Nikos Natsidis