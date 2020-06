Borna macht beim Yoga-Festival in China mit

Borna

Im Morgengrauen treffen sich die Frauen. Sie zeigen den herabschauenden Hund, den Baum, aber auch den gedrehten seitlichen Winkel und das Brett. Kurz: Sie machen unter Anleitung von Mandy Kampf vom Tanz- und Fitnesszentrum Eula Yoga. Mit von der Partie ist an diesem Morgen auch das Team von Regio TV. Nicht, um selbst erste Yoga-Figuren zu lernen, sondern um das Training aufzunehmen. Denn der Film wird via Internet nach China geschickt.

Genauer: in Bornas Partnerstadt Dujiangyan. Diese hatte erst kürzlich in einem Brief um entsprechende Aufnahmen gebeten. Hintergrund für die Bitte ist das sechste Internationale Yoga Festival, das aufgrund der Corona-Pandemie nicht live stattfindet, sondern digital. Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke ließ sich nicht lange bitten, telefonierte mit Kampf, die wiederum die Frauen um sich scharte. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, den Film zu schicken, die Geste soll unsere Partnerschaft unterstreichen“, macht die Rathauschefin deutlich. Gleichzeitig wolle Borna die Partnerstadt mit Glückwünschen zum sechsten Internationalen Yoga Festival unterstützen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Vor Monaten bereits hat die große Kreisstadt ihre Partnerschaft mit Dujiangyan intensiviert. So war erst Anfang vergangenen Jahres eine Delegation aus China hier, um Borna näher kennen zu lernen. Darüber hinaus waren bereits chinesische Ärzte zur Hospitation in der Sana-Klinik. Der enge Kontakt hielt auch während der Corona-Pandemie. So schickten sich Borna und Dujiangyan gegenseitig Schutzmasken. Und nun geht eben ein Yoga-Video in die Partnerstadt.

Von Julia Tonne