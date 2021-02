Borna plant nach dem Prinzip Hoffnung: City-Beach, Stadtfest und Kultur

Borna

Wer den Bornaer Veranstaltungskalender auf der neuen Homepage der Stadt nur flüchtig durchstöbert, reibt sich die Augen. Dort wird tatsächlich der „Zauber der Travestie“ angekündigt – für den 18. Februar im Stadtkulturhaus und damit in der nächsten Woche. Bei zweiten Blick erschließt sich das Ganze. Gemeint ist der 18. Februar 2022. Dann könnte die Show, eine kabarettistische Revue, die in Borna gut und gern als Veranstaltungsklassiker gelten kann, tatsächlich stattfinden. Jetzt ist das schon wegen der aktuellen Coronaschutz-Verordnung ausgeschlossen. Deshalb bleibt den Planern im städtischen Kulturfachdienst nur die Zweigleisigkeit: ganz normal planen und im Zweifel alles absagen und verschieben.

Lutherfest soll stattfinden

Ein Kunststück, dass die Organisatoren bei Veranstaltungen im Stadtkulturhaus derzeit ebenso beherrschen müssen wie die bei größerer Ereignissen in der Stadt. So findet, Stand jetzt, am letzten August-Wochenende das Lutherfest statt, so wie viele Jahre zuvor schon, mit Ausnahme von 2020. Im Juli steht das City-Beach-Turnier an, das im letzten Jahr ausfiel, nachdem es zunächst verschoben wurde. Das Stadtfest ist wie seit 1990 schon rund um den Tag der deutschen Einheit geplant. Ebenfalls avisiert ist die Sieben-Seen-Wanderung im Mai, bei der es auch eine Borna-Wanderung gibt.

Soll nach Möglichkeit stattfinden: das City-Beach-Turnier am Breiten Teich. Quelle: Archiv

Alles hängt vom Hygienekonzept ab

Letztlich hänge in Corona-Zeiten alles von einem Hygienekonzept für größere Veranstaltungen ab, „das liegt natürlich immer vor“, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). So sei es auch beim Weihnachtsmarkt im Dezember gewesen, der mit Blick auf die Vorgaben der sächsischen Staatsregierung eben genau so nicht heißen durfte, als erweiterter Wochenmarkt aber zumindest eine Weile für vorweihnachtliches Flair rund um den Christbaum auf den Markt sorgte. Die notwendigen Hygienekonzepte für Veranstaltungen müsse am Ende immer das Landratsamt absegnen, so Luedtke weiter.

„Puppalapapp“ im Bornaer Stadtkulturhaus

Der Bornaer Veranstaltungskalender ist durchaus attraktiv. So steht Bauchredner Roy Reinker aus Bad Lausick am 28. Mai mit seinem Programm „Puppalapapp“ auf der Stadtkulturhausbühne, während sich der bayeriche Kabarettist und Franz-Joseph-Strauß-Imitator Helmut Schleich für den 4. Juni angekündigt hat. Beide holen damit Auftritte in Borna nach, die bereits vor Jahresfrist geplant waren.

Besondere Planungen nötig

Dass es nicht auch in diesem Jahr so kommt, kann niemand ausschließen. Das erfordert neue Planungsqualitäten in Sachen Kultur. Heißt: Zeit zu investieren, aber möglichst nicht viel oder gar kein Geld, wie die Rathauschefin sagt. Und im Zweifel alles verschieben, wenn es die Pandemielage erfordert.

Von Nikos Natsidis