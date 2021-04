Borna plant reichlich Geld für Bestattung von Personen ohne Angehörige

Borna

Die Stadt Borna stellt in den nächsten drei Jahren 84 000 Euro für die Bestattung von Personen bereit, für die sich keine Angehörigen ermitteln lassen. Das hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Stadtkulturhaus beschlossen. Es handelt sich um eine Kostenübernahme, zu der die Kommune als Ortspolizeibehörde gesetzlich verpflichtet ist. Der entsprechende Auftrag geht an die Bornaer Firma Bestattung Schulze.

Suche nach Angehörigen

Bei den Personen, für deren Bestattung die Stadt die Kosten übernimmt, handelt es sich um Leute, für die sich keine Angehörigen finden lassen. Nach denen werde aber in jedem einzelnen Fall gesucht, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) gegenüber der LVZ. Und sofern sich Verwandte ermitteln lassen, sollen diese zur Übernahme der Kosten herangezogen werden. Das aber müsse den Vorgaben des Gesetzgebers zufolge innerhalb von zehn Tagen passieren.

100 Fälle in drei Jahren in Borna

Für drei Jahre rechnet die Stadtverwaltung mit 100 derartigen Fällen. Die prognostizierten Kosten für eine Bestattung belaufen sich auf jeweils 839 Euro. Es handelt sich um Feuerbestattungen. Die Urnen werden dann auf dem Friedhof beigesetzt.

Von Nikos Natsidis