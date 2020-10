Borna plant trotz Corona weiter seinen Weihnachtsmarkt

Borna

In Borna soll es in jedem Fall einen Weihnachtmarkt geben. Das stehe trotz der aktuellen Corona-Zahlen mit Blick auf die laufenden Planungen fest, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Das entspreche auch ausdrücklich den Vorgaben der Staatsregierung in Dresden. Im Gegensatz zur Großstadt Leipzig „wird bei uns auch Glühwein ausgeschenkt“.

Stadt setzt auf die Vernunft der Besucher

Derzeit erarbeite die Stadt ein Konzept, das letztlich vom Gesundheitsamt im Landratsamt abgesegnet werden muss. Zudem setze sich die Stadt mit den Händlern zusammen. Denn so viel müsse klar sein, sagt Luedtke: „Wir setzen auf die Vernunft der Besucher.“ Wenn das nicht der Fall sei, dann müsse der Weihnachtsmarkt geschlossen werden.

Kein Zaun um den Weihnachtsmarkt

Und geschlossen heiße geschlossen. „Dann bleibt er auch zu.“ Das müsse den Leuten klar sein. Die Marktbuden werden entzerrt und auch anders verteilt. Heißt: Die Verkaufshütten stehen auch auf den Parkflächen an der Nordseite des Marktes. Selbstverständlich seien auch die Händler aufgefordert, auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. An die Errichtung eines Bauzauns rund um das Weihnachtsmarktareal sei aber nicht gedacht.

Keine Bühne auf dem Weihnachtsmarkt

Das Ordnungsamt werde Kontrollen durchführen. In den Abendstunden sei zudem ein Sicherheitsdienst im Einsatz, sagt die Oberbürgermeisterin weiter. Eine Bühne wie in anderen Jahren werde es aber nicht geben. Luedtke: „Das dürfen wir nicht.“ Bühnen, auf denen in früheren Jahren die Leipziger Stadtpfeifer standen, seien generell verboten, „weil dort oft gedrängelt wird“. Etwa dann, wenn sich Eltern von Grundschülern, die für ein kleines Programm auf der Bühne stehen, beim Fotografieren ihrer Sprösslinge zwangsläufig näher kommen, als es die Corona-Regeln erlauben.

Erkerfenster im Rathaus nutzbar

Als Alternative könnten aber die beiden Erkerfenster im Rathaus im Ratssaal sowie im Oberbürgermeisterzimmer genutzt werden. Wie in anderen Jahren soll es auch 2020 einen lebendigen Adventskalender geben.

Eröffnung vorm ersten Advent

Der Bornaer Weihnachtsmarkt soll wie in jedem Jahr am Sonnabend vor dem ersten Advent eröffnet werden.

Von Nikos Natsidis