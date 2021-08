Borna

Die Stadt Borna könnte ohne Zweifel an vielen Stellen etwas sauberer sein. Womöglich wird sie es am 18. September. Dann läuft die Aktion „Borna räumt auf!“. Initiator ist der 22-jährige Richard Müller.

Treffen am Wirtschaftshof

Der junge Mann, der in Leipzig wohnt, stammt aus Borna. Seine Heimatstadt ist dem jungen Mann nach wie vor wichtig, so dass er mittlerweile bereits zum dritten Mal dazu aufruft, gewissermaßen den Besen durch Borna zu schwingen. Der Organisator der Anti-Müll-Aktion agiert dabei als Privatmann, dem der Zustand seiner Heimatstadt weiterhin am Herzen liegt. Deshalb ruft er jedermann auf, am 18. September, 9 Uhr, zum Wirtschaftshof zu kommen. Von dort aus sollen die „Ordnungskräfte“ zu Stellen ausschwärmen, die vermüllt sind.

Einsatzorte stehen noch nicht fest

Welche genau das sein werden, steht noch nicht fest. Bei früheren Aktionen unter dem Motto „Borna räumt auf!“ machten sich die freiwilligen Helfer etwa am Breiten Teich, auf der Witznitzer Kippe, an der Wyhra und auf der Apfelwiese zu schaffen.

Generationsübergeifendes Projekt

Es handelt sich um ein generationenübergreifendes Projekt. Nach Angaben von Organisator Müller haben an den bisherigen Müllsammelaktionen Leute aus allen Altersgruppen teilgenommen. Auch Asylbewerber gehörten schon zu den Helfern. Wegen Corona sollten die Teilnehmer ihre eigenen Arbeitsmittel mitbringen. Die Aktion soll etwa zwei, drei Stunden laufen.

Von Nikos Natsidis