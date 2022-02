Borna regelt Nutzung des Stadtwappens neu – Vereine bevorzugt

Borna

Wer das Bornaer Stadtwappen in Zukunft widerrechtlich nutzt, kann im Zweifel mit einer Geldbuße in Höhe von 2000 Euro belegt werden. Das sieht die neue Satzung über die Führung und Verwendung des Stadtwappens vor. Damit beschäftigt sich der Bornaer Stadtrat auf seiner Sitzung am 10. Februar, die 18 Uhr im Stadtkulturhaus beginnt.

Satzung wird angepasst

Dabei handelt es sich nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) um eine Anpassung des Dokuments aus dem Jahr 1994, die zum letzten Mal im Dezember 2003, also vor reichlich 18 Jahren, modifiziert wurde. Es gehe darum, die Satzung über den Gebrauch des Stadtwappens mit der aktuellen Sächsischen Gemeindeordnung in Einklang zu bringen. Die Kernpunkte sind die Nutzung des Stadtwappens durch Vereine – wie bisher schon kostenlos – und die generelle Erlaubnis, dass das Wappen zu wissenschaftlichen und künstlerischen Zwecken sowie im Unterricht verwendet werden darf.

Gebühr für die Nutzung

Sollte jemand an einer weiteren Verwendung des Stadtwappens interessiert sein, müsste er das bei der Stadtverwaltung beantragen. Dann könnte eventuell auch eine Gebühr von bis zu 200 Euro zu zahlen sein.

Beschreibung des Bornaer Wappens

Die neue Satzung enthält auch eine exakte Beschreibung des Bornaer Wappens. Es enthält neben einem schwarzen Löwen und einer dreitürmigen goldenen Kirche mit schwarzer Tür und schwarzen Fenstern auch einen Männerrumpf. Diese Gestalt trägt nach landläufiger Ansicht einen sogenannten Judenhut, ein Begriff, der in einer Beschreibung des Sächsischen Hauptarchivs allerdings fehlt.

Dieses Stadtwappen führt Borna seit 125 Jahren. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Stadtwappen stammt aus dem Jahr 1897

Die hatte der spätere Oberbürgermeister Bernhard Schubert (SPD) in seiner Funktion als Beigeordneter der Stadt im Jahr 1994 angefordert. Danach findet sich im Bornaer Stadtwappen, das es in seiner heutigen Form seit dem Jahr 1897 gibt, „ein offener silberner Helm mit rot-silbern gestreifter Helmzier“ beziehungsweise ein „von drei Pfauenfedern geschmückter rot-silbern gestreifter Hut“. Von einem Judenhut ist dabei nicht die Rede.

Historische Berechtigung des Judenhuts

Dennoch handelt es sich nach Angaben der Fachleute im Bornaer Museum am Reichstor um einen Judenhut. Die Bezeichnung, die heutzutage aus nachvollziehbaren Gründen als problematisch gelten könnte, hat aber ihre historische Berechtigung, wie Museumsleiterin Gabriele Kämpfner sagt. Die spezielle Kopfbedeckung stehe für die „Schutzgerechtigkeit“, unter die Juden im Mittelalter fielen. Dahinter verbarg sich der Schutz der Juden in Deutschland durch den jeweiligen Landesherren, im Fall von Borna durch den Markgrafen von Meißen, freilich gegen eine Schutzgebühr, also gegen Geld.

Von Nikos Natsidis