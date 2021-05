Borna saniert Gehwege in Gnandorf für 52 000 Euro

Borna

In Borna-Gnandorf hat die Sanierung von Teilbereichen der Gehwege an der Raupenhainer Straße begonnen. In zwei Bauabschnitten werden diese auf einer Gesamtlänge von rund 200 Meter instand gesetzt. Aktuell laufen laut Rathaussprecher Hans-Robert Scheibe bereits die Arbeiten im ersten Teil, der an der Einfahrt in das Wohngebiet beginnt und entlang des Blockes Raupenhainer Straße 28 bis 34 bis zur nachfolgenden T-Kreuzung führt. Er beträgt circa 100 Meter.

Anschließend wird der Bereich unmittelbar vor der Hausnummer 38 erneuert. Im letzten Bauabschnitt dann geht es um die Sanierung ab der T-Kreuzung zwischen den Hausnummern 36 und 80 und entlang des Blockes mit den Nummern 80 bis 84. Die Strecke bis zum südlichen Abzweck ist rund 90 Meter lang, so Scheibe weiter.

Betonpflastersteine und abgesenkte Übergänge

Der vorhandene Gehweg des ersten Bauabschnitts hat eine Breite von circa 2,40 Meter und besteht aus Betonplatten, etwa drei Meter waren bisher unbefestigt. Der Gehweg vor der Nummer 38 weist ebenfalls eine Breite von 2,40 Metern auf, besteht jedoch aus einer geschlossenen Betondecke, die beidseitig von Hochborden gesäumt wird. Der zweite Abschnitt ähnelt dem ersten, ist allerdings circa 3,60 Meter breit.

Die neuen Gehwege werden nun mit Betonpflastersteinen befestigt, kündigt der Pressesprecher an. Teilweise kommen auch Rasengittersteine zum Einsatz. Alle Übergänge zwischen den Fußwegen und der Fahrbahn werden abgesenkt, sodass eine barrierearme Querung möglich sei. Die Gesamtkosten für die Bauleistungen belaufen sich auf rund 52 000 Euro. Ohne Fördermittel muss die Stadt Borna die Ausgaben zu 100 Prozent aus ihrem eigenen Haushalt decken, stellt Scheibe klar.

