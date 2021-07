Borna schafft Platz: Abriss des Getreidespeichers in Auftrag gegeben

Borna

Seit Jahren bereits verfällt der ehemalige Getreidespeicher in Borna. Entsprechend lange ist ein Abriss der Ruine im Gespräch. Nun soll es tatsächlich losgehen: Der Bornaer Stadtrat hat einstimmig beschlossen, das Gebäude in der Deutzener Straße abbrechen und das Gelände beräumen zu lassen. Den Auftrag hat ein Unternehmen aus Burgstädt bekommen. Kosten für die Kommune: rund 143 000 Euro.

Ende August bereits sollen die ersten vorbereitenden Arbeiten beginnen. Der Abriss selbst soll dann im Herbst folgen. „Wenn wir früher anfangen, wäre die Staubbelastung für die Schüler der Grundschule zu groß“, begründet Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) auf Nachfrage.

Stadt mittlerweile Eigentümer des Getreidespeichers

Dass der Abriss nun endlich erfolgen kann, hängt damit zusammen, dass die Stadt mittlerweile Eigentümer des Geländes ist. Sie hatte in den vergangenen Jahren zunehmend den Druck auf den bisherigen Eigentümer erhöht und klargestellt, das Gebäude abreißen lassen und dem Besitzer dann die Kosten in Rechnung stellen zu wollen. „Irgendwann ist er dann eingeknickt und hat uns als Stadt das Grundstück verkauft“, so Luedtke.

Der alte Getreidespeicher ist nicht nur schlecht gesichert, sondern birgt für Neugierige zahlreiche Gefahren. Quelle: LVZ

Ein Abriss wäre auch dann rechtmäßig gewesen, wenn der Eigentümer nicht die Stadt gewesen wäre. „Schlicht, weil hier Gefahr in Verzug ist“, begründet Luedtke. Vor Jahren schon hatte Borna versucht, den damaligen Eigentümer aufzufordern, für mehr Sicherheit zu sorgen. Doch letztlich schlugen alle Bemühungen fehl, Antworten blieben aus – und die Sicherungen ebenfalls.

Weshalb der Stadtrat bereits 2018 beschlossen hatte, dass der Getreidespeicher aus dem Stadtbild verschwinden muss. Das Gebäude sei abgenutzt, alt und von Witterungseinflüssen gezeichnet. Es beeinträchtige in „seiner äußerlichen Beschaffenheit“ das Straßen- und Ortsbild und mache einen „verwahrlosten und heruntergekommenen Eindruck“. Bei der Ruine handele es sich um eine „Schrottimmobilie“, die als „städtebaulicher Missstand“ beseitigt werden müsse.

Ruine birgt für abenteuerlustige Kinder Gefahren

Die Forderung hatten vorab schon Eltern, Lehrer und Schulleiter aus der benachbarten Grundschule Borna-West aufgestellt. Wie die damalige Schulleiterin Waltraud Voigt erklärt hatte, sei das Gebäude nicht nur ein Schandfleck, „sondern vor allem eine Gefahr für unsere Kinder“.

Immer wieder seien in der Vergangenheit Dachziegel heruntergekommen und auf dem Gehweg gelandet. Zumal der Fußgängerüberweg unmittelbar vor der Ruine entlanglaufe und die Kinder diesen auch mehrmals täglich nutzen würden.

Wer einen Zugang finden will, findet auch einen zum Getreidespeicher in der Deutzener Straße. Quelle: LVZ

Doch nicht nur herunterfallende Dachziegel machten den Getreidespeicher zur Gefahr, sondern auch die mangelhafte Sicherung des Geländes nach außen. Es war und ist auch heute noch nicht schwer, hier auf „Abenteuertour“ zu gehen – die böse enden könnte.

Zuweilen geht es an einem nur mit ein paar Holzplanken belegten Loch mehrere Meter tief in einen Keller voller Wasser, der nur schwer zu erkennen ist. An anderen Ecken ragen Maschinenteile aus dem Boden, gibt es Unmengen an Gerümpel und Stolperfallen.

Ruine soll im November verschwunden sein

Damit soll nun im November Schluss sein, Ende des Jahres verschwindet die Ruine aus dem Stadtbild. Dann ist das Gelände frei für ein neues Vorhaben: den Bau einer Turnhalle für die Grundschule. „Die bisherige Sporthalle der Grundschule muss weg, die ist kaum noch zu retten“, sagt Oberbürgermeisterin Luedtke. Im nächsten Jahr sollen die Planungen für den Neubau starten.

Von Julia Tonne