Borna soll ein Kinder- und Jugendbüro bekommen

Es wäre etwas Neues in Borna. Und ein Zeichen ganz besonderer Transparenz. Ein Kinder- und Jugendbüro, das sehr sichtbar arbeitet und das sich um die Rechte der Kinder kümmert, wie Inya-Tinko Rabnold sagt. Er ist seit mehr als zehn Jahren Jugendreferent in der Stadtverwaltung. Das letzte Wort in der Angelegenheit aber hat der Stadtrat.

Anlaufpunkt auch für Eltern

Dort stand das Thema bereits auf der Tagesordnung, wurde aber kurzfristig abgesetzt. Im Kern geht es um einen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche, aber auch für Eltern, so Rabold weiter. Mit seinen Möglichkeiten würde das Kinder- und Jugendbüro über die klassische Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) hinausgehen, dessen Zukunft angesichts fehlenden Nachwuchses derzeit ohnehin ungewiss scheint.

Jugendbüro braucht große Fenster

Wichtig ist Rabold, dass es sich bei dem Büro um eine Lokalität handelt, die von außen nicht nur gut sichtbar, sondern auch einsehbar ist. „Wir brauchen große Fenster.“ Das lasse das Büro zu einen niedrigschwelligen Angebot im Prinzip für jedermann werden. Die Alte Wache, in der das KiJuPa bisher sein Domizil hat, sei dafür nur bedingt geeignet.

Beispiele in Leipzig und Dresden

Beispiele dafür gibt es, etwa in den Großstädten Leipzig und Dresden. Auch in kleineren Kommunen finden sich vergleichbare Einrichtungen.

Leeres Ladenlokal in der Bornaer Reichsstraße

Gesucht werden deshalb Räume im der Fußgängerzone in der Innenstadt. Etwa ein leerstehendes Ladenlokal, von denen es nicht nur in der Reichsstraße einige gibt. Das allerdings wiederum kostet Geld. Deshalb müsste der Stadtrat das Projekt absegnen.

