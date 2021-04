Borna stellt Geld für den Bau neuer Radwege bereit

Borna

Die Stadt Borna stellt Geld für den Bau von Radwegen entlang der ehemaligen Kohlebahntrasse von der Grünen Harfe bis zum Breiten Teich sowie von Haubitz zum Ersatzneubau der Brücke über die Eula bereit. Dafür gab es auf einer Sondersitzung des Stadtrates am Donnerstagabend im Stadtkulturhaus eine knappe Mehrheit. Anträge der CDU, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen und erst nach der Sitzung des Finanzausschusses in der nächsten Woche zu behandeln, wurden abgelehnt.

Keine Notwendigkeit für die Beschlüsse jetzt

CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke hatte die Verschiebung der Beschlüsse damit begründet, dass es keine Notwendigkeit gebe, jetzt eine Entscheidung zu fällen. Dabei gehe es nicht um die Radwege als solche, gegen deren Bau nichts einzuwenden sei. „Aber bisher haben wir keinen rechtmäßigen Haushalt für die nächsten Jahre.

Schröter: Die Maßnahme ist sinnvoll

Unterstützung erhielt er von AfD-Fraktionschef René Dietze sowie Maic Staudacher (Bürger für Borna/BfB). Der erklärte, die Bereitstellung von 81 000 beziehungsweise 91 000 Euro für die Planungen beider Radwege seien ein Vorgriff auf den Haushalt. Dabei habe die Stadt „viel dafür getan, dass unser Schuldenstand runtergeht“. Der frühere Oberbürgermeister Bernd Schröter (BfB) sagte, „alle sind sich einig, dass die Maßnahme sinnvoll ist“. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Oliver Urban verwies auf das veränderte Finanzausgleichsgesetz, das der Landtag gerade beschlossen hat „und das zu Lasten von Städte wie Borna geht“.

Finke: Wir haben einen Fahrradboom

Linken-Fraktionschefin Ines Graichen sagte sie sehe „keinen direkten Zusammenhang zwischen der Sitzung des Finanzausschusses und den vorliegen Beschlussvorlagen“. Ihr Fraktionskollege Peter Finke verwies auf den allgemeinen Fahrradboom. Im Zweifel solle für die Finanzierung beider Radwege auch die Aufnahme eines Kredits in Erwägung gezogen werden. Zudem sei gewissermaßen Gefahr im Verzug, so Finke mit Blick auf den schlechten Zustand des Radweges an der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz.

Knappe Mehrheit für die Radwege

Am Ende scheiterte der CDU-Antrag zur Vertagung des Themas. Mit knapper Mehrheit wurde dann die Finanzierung der Planung beider Radwege beschlossen.

Von Nikos Natsidis