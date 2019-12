Borna sucht Straßennamen für neues Wohngebiet

Borna

Borna sucht den Supernamen. Oder zumindest Straßennamen. Und zwar für das neue Wohngebiet Am Lerchenberg, dessen Erschließung derzeit auf Hochtouren läuft. Schon im Juni dieses Jahres wurde der erste Spatenstich für das Projekt gesetzt. Auf dem rund 76.000 Quadratmeter großen Areal entstehen 130 neue Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser oder Bungalows.

„Für die Straßen in dem neuen Wohngebiet suchen wir nun Straßennamen. In der benachbarten Siedlung Kesselshain sind die Straßen nach Baumarten benannt. Sie heißen zum Beispiel Birken-, Buchen oder Ahornweg. Dies muss natürlich in dem neuen Gebiet nicht zwangsläufig so fortgesetzt werden. Deshalb möchte ich alle Interessierten dazu einladen, uns Namensvorschläge zu unterbreiten“, ruft Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke die Bornaer dazu auf, sich zu beteiligen.

Vorschläge zu Straßennamen bis 30. Januar abgeben

Am besten funktioniert das über ein extra hierfür eingerichtetes Formular auf der Webseite www.borna.de. Hier hat jeder die Möglichkeit, eigene Vorschläge zu unterbreiten. Dafür müssen lediglich der Name, eine Wohnanschrift, eine Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse und selbstverständlich die Namensvorschläge angegeben werden.

Gesucht wird ein Name für die Haupterschließungsstraße, der nach Möglichkeit auf „-straße“ enden soll sowie zwei weitere Namen für die Nebenstraßen im neuen Wohngebiet, die möglichst auf „-weg“ enden sollen. Jeder Teilnehmer hat bis zum 30. Januar die Möglichkeit, jeweils einen Vorschlag für die drei neu zu benennenden Straßen zu unterbreiten. Aus den Vorschlägen wählt der Stadtrat im kommenden Jahr die Namen für die neuen Straßen im Wohngebiet am Lerchenberg aus.

