Borna und Etampes feiern ihre Freundschaft: Festveranstaltung mit Sitzbank

„Nous sommes heureux“, sagte Walter Dietzschold auf der Bühne des Bornaer Stadtkulturhauses. „Wir sind sehr erfreut.“ Es war der Beweis dafür, wie tief die Verbindung zwischen Borna in Sachsen und Etampes bei Paris längst ist. Dietzschold hat die Sprache Voltaires erst im reiferen Alter gelernt.

Für ihn gewissermaßen ein Muss. Schließlich war der frühere Stadtrat (SPD) lange Jahre Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaften, der die Verbindungen in die französische Stadt pflegt. Diese existieren nunmehr seit 22 Jahren. Und das wurde in den vergangenen Tagen gefeiert, auch mit einer offiziellen Festveranstaltung, weil die 20-Jahr-Feier 2020 wegen Corona ausgefallen war.

Besucher im vollen Stadtkulturhaus bei der Festveransaltung anlässlich des nachgeholten Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Borna und Etampes. Quelle: André Neumann

Wein, Wasser und ein buntes Programm

Etwa 170 Menschen saßen bei Wein, Wasser und Bier im großen Saal des Stadtkulturhauses und erlebten ein buntes Programm mit Musik, etwa dem neuen Männerchor Borna unter Steffi Gerber, und Sport. Dabei standen auch Akteure aus beiden Städten gemeinsam auf der Bühne. Etwa die Judokas von Lok Borna, die mit ihren Kampfsportkollegen aus Etampes Würfe, Haltetechniken und Fallübungen demonstrierten. Zuvor hatten sie gemeinsam in einer Turnhalle in Leipzig trainiert. Zudem tauschten Deutsche und Franzosen Geschenke aus.

Judoka aus Etampes und Borna präsentierten sich mit Würfen und Festhaltetechniken. Quelle: André Neumann

Gedenkmünze für langjährige Vereinschefs

Höhepunkt war die Übergabe einer Parkbank an die Vertreter aus Etampes, auf der mit Walter Dietzschold und Philippe Dujoncquoy die beiden ehemaligen Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine Platz nahmen. Sie erhielten für ihre Verdienste von Oberbürgermeisterin Simone Luedkte (Linke) eine Gedenkmünze der Stadt Borna.

Philippe Dujoncquoy (vorn, l.) und Walter Dietzschold, die beiden ehemaligen Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine, auf der Bank aus Borna, die künftig in Etampes steht. Quelle: André Neumann

Schild mit Herkunftshinweis

Auch Fouad Elm’Khanter, Zweiter Bürgermeister der 25 000-Einwohner-Stadt in Frankreich freute sich über die Sitzbank, an der ein kleines Schild auf ihre Herkunft aus Borna hinweist. Unklar blieb an diesem Abend allerdings, wie das große Sitzmöbel nach Frankreich transportiert werden kann.

Feuerwehrrunde bei der Festveranstaltung zum Städtepartnerschaftsjubiläum: Patrick Bentz (v. l., Borna, Dolmetscher), Uwe Bergbauer (Ortswehrleiter Borna), Ronan-Emmanuel Galliot (Wehrleiter Etampes), Franck Brunhes (Feuerwehr-Jugendleiter Etampes) und Rico Lengefeld (stellvertretender Stadtwehrleiter Borna). Quelle: André Neumann

Unspektakulärer Alarm

Unter den Besuchern aus Etampes waren auch Feuerwehrleute mit ihrem Chef Capitaine Ronon-Emmanuel Galliot. Die französischen Brandschützer wurden Zeuge eines echten Einsatzes, zu dem die Bornaer Kameraden unter Stadtwehrleiter Uwe Bergbauer während der Veranstaltung gerufen wurden. Allerdings war es kein spektakulärer Alarm. Die Rettungskräfte wurden lediglich als Tragehelfer für den Transport einer Person benötigt.

Hat anlässlich des Jubiläums gebacken: Claudia Kräcker aus Borna. Quelle: André Neumann

Herzlicher Empfang

Oberbürgermeisterin Luedtke erinnerte daran, „dass wir uns zwei Jahre lang nicht sehen konnten“. Bis auf eine Ausnahme im vergangenen Jahr, als sie und Katrin Kräcker, mittlerweile rührige Vorsitzende des Vereins für Städtepartnerschaften, die Bornaer Tretpiraten (Hobbyradler) auf ihrer 1000-Kilometer-Tour von Borna nach Etampes begleiteten. Der Empfang dort sei großartig gewesen. „Das,“ so Luedtke, „war unglaublich herzlich“ – und damit so, wie sich das Verhältnis zwischen den beiden Städten seit nunmehr zwei Jahrzehnen gestaltet.

Haben den musikalischen Teil beigesteuert: die Sänger des Männerchors Borna mit ihrer Leiterin Steffi Gerber. Quelle: André Neumann

Von Nikos Natsidis