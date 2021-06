Borna und Frohburg: Einbrecher langen zu

Frohburg/Borna

Tausende Euro Sachschaden richteten Kriminelle an. In der Nacht zum Montag drangen sie in ein Firmengelände in Frohburg ein. In der Bornaer Innenstadt war ein Handy-Geschäft das Ziel von Einbrechern.

Frohburg: Laster aufgebrochen

Die unbekannten Frohburger Täter hatten den Zaun eines Betriebsgeländes aufgeschnitten und sich an Lkws zu schaffen gemacht. Sie schlugen Seitenscheiben ein, stahlen unter anderem Werkzeuge. Die Polizei beziffert den Schaden hier auf eine vierstellige Summe.

Borna: Tür aufgehebelt

In Borna erbeuteten Unbekannte Handys, ein Tablet und weitere Technik. Sie hatten am Montag kurz nach drei Uhr die Tür eines Geschäftes aufgehebelt. Die Polizei schätzt, dass der Schaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich liegt.

Von es