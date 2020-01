Borna und Region: Hier gibt es Neujahrsfeuer

Borna

Mollig warm wird es am Samstag, 11. Januar, in und um Borna. Denn die freiwilligen Feuerwehren laden zum jährlichen Neujahrsfeuer ein. Mancherorts gibt es auch noch die Möglichkeit seinen alten Weihnachtsbaum entweder abholen zu lassen oder mitzubringen.

Borna

Die Feuerwehr Borna verbrennt auf dem Hartplatz in der Witznitzer Straße von 17 Uhr an ausgediente Weihnachtsbäume. Vor dem Wochenende fahren die Kameraden in Borna umher, um die Tannen einzusammeln. Die können allerdings auch am Sonnabend noch mitgebracht werden. Beim Angrillen kommen Roster auf den Grill, außerdem gibt es Glühwein.

Böhlen

Bei der Feuerwehr Böhlen wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Dort gehen von 16 Uhr an mehrere hundert Tannen in Flammen auf, außerdem gibt es Glühwein. Am Samstag sammeln von 9 Uhr an sechs Teams die ausgedienten und abgeschmückten Weihnachtsbäume vor den Haustüren im ganzen Stadtgebiet ein. Bei schlechtem Wetter wird das Gerätehaus zum kurzzeitigen Domizil.

Regis-Breitingen

Ab 17 Uhr sollen die abgeschmückten Weihnachtsbäume auf der Fläche neben der Freilichtbühne am Bergmannsring in den Flammen verglühen. Dazu bietet die Feuerwehr einen Imbiss vom Grill sowie warme und kalte Getränke an. Wer seine Tanne, Fichte oder Kiefer auf diese Art loswerden will, kann sie ab 10 Uhr an den Veranstaltungsort bringen.

Pegau / Wiederau

In Wiederau geht es am Sonnabend um 16 Uhr auf der Festwiese am Bürgerhaus los. Die Jugendwehr sammelt die abgeschmückten Weihnachtsbäume bei den Wiederauern ein und transportiert sie zum Veranstaltungsort. Wer das nutzen will, soll einen Termin mit Jugendwart Daniel Meyer abstimmen (Telefon 0173/3 78 46 83). Die Abholung ist auch aus den Nachbarorten Weideroda und Großstorkwitz möglich.

Von okz/ hem