Borna veröffentlicht Kulturkalender für Termine bis November

Borna

Der neue Kalender „Kultur in Borna“ im praktischen Format ist erschienen. Er gibt einen umfassenden Überblick über das vielseitige Kulturangebot in der Großen Kreisstadt für die Monate September bis November. Das hat Hans-Robert Scheibe, Pressesprecher der Stadt, mitgeteilt.

Von Eventshopping bis Romantika-Konzert

Musik beflügelt. Comedy beschwingt. Theater betört. Und von allem ist etwas dabei im kulturellen Spätsommer und Herbst. Ob Konzerte, spannende Vorträgen, lustige Comedy-Abende oder Filmveranstaltungen: Alles ist übersichtlich geordnet im Faltblatt zu finden.

Los geht es mit dem Eventshopping am 10. September, dann folgt ein Kinocafé in der Mediothek am Tag darauf. Die Band Romantika beschließt das kulturelle Angebot dieser drei Monate am 27. November.

Terminübersicht und Familienprogramm

Der neue Flyer erscheint viermal jährlich immer zum Beginn des neuen Quartals, informiert Scheibe weiter. Das Blatt enthalte auf der Vorderseite eine Übersicht über Veranstaltungen, die für die kommenden Wochen geplant sind. Auf der Rückseite finden sich weitere Informationen über Ausstellungen, Feste sowie andere kulturelle Höhepunkte. Kleine bunte Monster führen durch das Familienprogramm und zeigen, welche Veranstaltungen sich an Familien und vor allem Kinder richten.

Wo es den Kalender gibt

Der Flyer ist in allen Kultureinrichtungen der Stadt zu bekommen, außerdem im Rathaus, in der Stadt- und Touristinformation und in vielen Geschäften und Einrichtungen in und um Borna. Zusätzlich gibt es „Kultur in Borna“ auch auf der städtischen Webseite zum Download.

Von LVZ