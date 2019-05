Borna

Vertrocknete Sträucher, mangelnde Pflege des Areals: Anwohner des Glück-Auf-Platzes in Borna sind entsetzt, wie es derzeit vor ihrer Haustür aussieht. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, sei aber der Zustand bei weitem nicht so miserabel wie von den Bewohnern moniert.

Laut Aussage der zuständigen Landschaftsarchitektin Corina Krahnstöver seien die Gehölze erst vor fünf Wochen gepflanzt worden und hätten den sogenannten „Pflanzstress“ nicht gut verkraftet. „Wir sollten den Mahonien einfach etwas Zeit lassen, sich an den neuen Standort zu gewöhnen“, macht sie deutlich.

Pflanzen am Glück-Auf-Platz noch nicht angewachsen

Typisch für die Sorte sei, dass Mahonien ihre Blätter nicht im Herbst abwerfen, wie man es von den Laubgehölzen gewohnt ist, sondern diese erst verlieren, wenn die neuen durchtreiben. Momentan seien die Pflanzen noch nicht angewachsen, „was man in so kurzer Zeit auch nicht erwarten kann“.

Vertrocknete Sträucher neben frischem Grün - die Anwohner des Glück-Auf-Platzes sind nicht sehr erfreut über die Pflege der Grünflächen. Quelle: Kathrin Haase

Das Holz sei jedoch grün und man könne erkennen, dass die ersten Pflanzen wieder austreiben. Ergänzend fügt die Stadtverwaltung hinzu, dass die Pflege inklusive das Wässern der Pflanzen in den nächsten beiden Jahren durch die ausführende Baufirma übernommen wird.

Kritik von Seiten der Anwohner richtete sich zudem gegen die neu gepflanzten Bäume. Diese seien viel zu eng vor den Haustüren gepflanzt worden und könnten, wenn sie denn ausgewachsen sind, den Wohnungen das Tageslicht nehmen. Auch dafür hat die Stadtverwaltung kein Verständnis. „Es ist ärgerlich und ignorant, wenn Anwohner so ablehnend gegenüber den Baumpflanzungen sind.

Efeu bewachsene Sicht- und Lärmschutz zur B 95s

In Zeiten der Klimaerwärmung und der immer stärkeren Aufheizung der Innenstädte sollte eigentlich jeder froh sein, einen Baum vor dem Haus zu haben, der Straße, Fassade und Fenster vor intensiver Sonneneinstrahlung schützt, das Kleinklima verbessert, den Staub bindet und Temperaturspitzen abfängt“, teilt sie mit.

Noch ein Punkt, über den sich die Glück-Auf-Platz-Anlieger beschwert hatten: der Efeu bewachsene Sicht- und Lärmschutz zur B 95. Dieser sei „grauenvoll“. Doch auch hier gilt nach Aussage der Landschaftsarchitektin – ähnlich wie bei den Sträuchern: „einfach abwarten, in ein paar Jahren wird der Efeu über die Wand ranken und mit den dahinterstehenden Sträuchern eine Hecke bilden“.

Laut Robert Scheibe, Sprecher der Stadt, sei die Gestaltung des Platzes noch immer nicht endgültig abgeschlossen. Was er kritisiert, ist die Tatsache, dass bereits lange vor Baubeginn den Anwohnern die ersten Entwürfe vorgestellt worden waren. Deren Wünsche „nach zusätzlichen Parkflächen für Autos und einem Spielhaus für Kinder“ seien in die Planungen eingeflossen, betont auch Oberbürgermeisterin Simone Luedtke. Die „harsche Kritik einer anonymen Anwohnerin“ sei aus Sicht der Stadt keinesfalls gerechtfertigt, „und ich würde mir wünschen, dass in solchen Situationen eher das Gespräch gesucht wird“.

Von Julia Tonne