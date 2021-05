Borna will helfen: Krankenhausbetten für die Partnerstadt Irpin

Borna

Die Stadt Borna unterstützt die Stadt Irpin beim Kampf gegen Corona. Sie will dafür sorgen, dass ihre ukrainische Partnerstadt 80 neue Krankenhausbetten bekommt. Möglich wird das mithilfe der „Servicestelle Kommunen in der einen Welt“ der Engagement Global gGmbH des Bundesentwicklungshilfeministeriums. Dafür soll der Bornaer Stadtrat auf seiner Sitzung am 27. Mai im Stadtkulturhaus die Weichen stellen.

Kapazitäten in Irpin reichen nicht aus

Der Bürgermeister von Irpin, Alexander Markuschin, hatte seine Bornaer Amtskollegin Simone Luedtke (Linke) in einem Brief auf die prekäre Situation bei der Behandlung von Corona-Kranken in seiner Stadt hingewiesen. „Die vorhandenen Kapazitäten reichen bei Weitem nicht aus“, heißt es in dem Schreiben. Die aktuellen Kapazitäten der Krankenhäuser in der 47 000-Einwohner-Stadt, die knapp 30 Kilometer von Kiew entfernt liegt, „sind am Limit, und wir müssen dringend zusätzliche Betten zur Behandlung Corona-Erkrankter bereitstellen“.

Borna ist Antragsteller für Irpin

Borna ist der Antragsteller für Irpin in Deutschland. Denn das „Kommunale Förderpaket“ der gemeinnützigen Gesellschaft Engagement Global ermöglicht es deutschen Kommunen, im Rahmen von Städtepartnerschaften unkompliziert Hilfe zu leisten, wenn es um Projekte zur Pandemie-Bekämpfung geht. Die Projekte mit einem finanziellen Volumen bis zu 50 000 Euro werden zu 100 Prozent gefördert.

Kein Cent aus der Bornaer Stadtkasse

Deshalb beantragt Borna die Gelder für die Krankenhausbetten in Irpin, ohne einen Cent aus der Stadtkasse dazugeben zu müssen. Die Firma Engagement Global vereint unter ihrem Dach seit 2012 Einrichungen, Initiativen und Programme, die sich in der Entwicklungspolitik für ein gerechtes globales Miteinander einsetzen.

Betten für eine weitere Corona-Station

Die Ukraine ist von Covid-19 stark betroffen. Derzeit ist noch nicht einmal ein Prozent der 47 Millionen Ukrainer vollständig geimpft. Die 80 neuen Krankenhausbetten werden in Irpin zur Einrichtung einer weiteren Corona-Station benötigt. Nach dem Ende der Pandemie sollen die Betten für die Behandlung anderer Patienten genutzt werden.

Förderung des Besuchs von ukrainischen Pädagogen in Borna

Borna unterstützt die ukrainische Partnerstadt nicht zum ersten Mal über die Möglichkeiten der „Servicestelle der Kommunen in der einen Welt“. Bereits im Jahr 2017 wurde darüber der Besuch von Pädagogen aus Irpin in Borna gefördert.

Der Bornaer Stadtrat tagt im Stadtkulturhaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Sonderbauausschuss im Stadtkulturhaus

Die Sitzung des Stadtrates im Stadtkulturhaus beginnt am Donnerstag, 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen auch die Lieferung von Schulbüchern und Arbeitsheften sowie die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Schönauer Straße in Neukirchen, wo neue Wohnbaugrundstücke entstehen sollen, sowie für einen Energiepark Borna auf drei Teilflächen zwischen Gewerbepark Blumroda und Bockwitzer See.

Bereits 17.30 Uhr gibt es eine Sondersitzung des Bauausschusses im Stadtkulturhaus. Wesentlichster Punkt ist die Stellungnahme der Kommune zum Kitzscheraner Bebauungsplan „Leipziger Straße“; dort sollen rund 100 Baugrundstücke entstehen.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis