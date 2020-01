Borna will mehr Geld in seine Schulen stecken

Borna

Der Bornaer Kompass steht auf Zukunft. Das war die Kernbotschaft, die die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) den Gästen beim Neujahrsempfang in der Turnhalle der Grundschule West mitgeben wollte. Dass der alljährliche Empfang in der Turnhalle mit relativem DDR-Charme stattfand, hatte seinen Grund.

„Schauen Sie sich die Toiletten an“, so Luedtke zu den Gästen, zu denen auch der Leipziger Polizeipräsident Torsten Schultze, Landrat Henry Graichen ( CDU) und der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Dresdner Landtag, Rico Gebhardt, gehörten. Hier bestehe Handlungsbedarf.

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) bedankt sich beim Chor der Grundschule West. Quelle: Thomas Kube

Elf Millionen Euro in Borna verbaut

Dabei hatte die Rathauschefin mit Blick auf Investitionen in der Stadt eine positive Bilanz gezogen. So sei im letzten Jahr für 11,5 Millionen Euro in Borna gebaut worden. Für 2,1 Millionen Euro werde das Vereinshaus in der Röthaer Straße saniert, 4,3 Millionen Euro fließen in die Grundschule West. Das Teichgymnasium bekommt ein neues Biologiekabinett für 100.000 Euro, die Arbeiten an der Dinterschule schlagen mit 1,1 Millionen Euro zu Buche.

Dass Investitionen in die Schule nötig sind, unterstrich die Oberbürgermeisterin mit dem Verweis auf die steigenden Schülerzahlen. Die lagen 2019 bei 1994 – 61 mehr als im Jahr zuvor. Die Sana-Klinik verzeichnete mit 114 Kindern einen neuen Geburtenrekord.

Pro-Kopf-Verschuldung in Borna gesunken

Die Stadt stehe gut da. So sei das Gesamtsteueraufkommen im letzten Jahr auf mehr als 13 Millionen Euro gestiegen, 2018 waren es 12,7 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 85 Euro, 28 Euro weniger als im Jahr zuvor.

Neujahrsempfang der Stadt Borna in der Sporthalle der Grundschule West. Quelle: Thomas Kube

Beim Neujahrsempfang wurde auch ein spezieller Bornaer Klimawandel deutlich. Die Oberbürgermeisterin bedankte sich ausdrücklich bei den Stadträten, „die mit großem persönlichen Einsatz viel Zeit mit Dingen verbringen, die nicht immer spannend und nicht immer vergnügungssteuerpflichtig sind“. Ein derartiger Satz wäre noch wenige Jahre zuvor nicht in ihrem Redemanuskript zu finden gewesen.

Neues Fahrzeug für die Bornaer Feuerwehr

Geplant sind in diesem Jahr die Erweiterung der Kindertagesstätte „Regenbogenland“sowie die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Rudolf-Harbig-Stadion ebenso wie die Umgestaltung des Areals am Breiten Teich. Die Bornaer Feuerwehr bekommt ein neues Löschfahrzeug, und die Brandschützer in Zedtlitz dürfen sich auf ein neues Gerätehaus freuen. Zudem will die Stadt eine Million Euro in die Digitalisierung der Schulen stecken.

Kein „Tag der Sachsen“ in Borna

Luedtke verwies beim Neujahrsempfang, den der Chor der Grundschule West musikalisch umrahmte, auch auf die Probleme, die etwa die bevorstehende Sanierung der beiden Eisenbahnbrücken mit sich bringen wird. Dann werde sich der gesamte Verkehr wieder durch die Stadt schieben. Das und die Schaffung weiterer infrastruktureller Voraussetzungen für die Zukunft koste viel Kraft, weshalb die Ausrichtung des „Tages der Sachsen“ trotz des erfolgreichen Landeserntedankfestes in Borna nicht möglich sei.

Von Nikos Natsidis