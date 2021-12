Stadtratsitzung am 9. Dezember - Borna will sich Immobilie in Ex-Brikettfabrik Witznitz sichern

Borna will Zugriff auf eine Immobilie in der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz haben. Dazu soll der Stadtrat am 9. Dezember das Vorkaufsrecht ausüben. Zudem geht es im Stadtkulturhaus ein weiteres Mal ums Stadtwappen.