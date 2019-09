Bornaer AfD-Fraktion distanziert sich von Jöricke

Borna

Die neue Bornaer AfD-Stadtratsfraktion distanziert sich klar von Reinhard Jöricke. Das geht aus einer Erhebung hervor, die der neue AfD-Stadtratsfraktionsvorsitzende René Dietze und sein Stellvertreter Jürgen Müller am Freitag gegenüber der LVZ abgegeben haben. Die Fraktion hatte jetzt beschlossen, Jöricke aus der Stadtratsfraktion auszuschließen (die LVZ berichtete).

Jöricke-Brief an den DGB

Das Fass zum Überlaufen habe sein Brief an den Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) in Leipzig, Erik Wolf, gebracht. Darin hatte Jöricke dem Gewerkschafter mit den ewigen Jagdgründen gedroht, weil der DGB die AfD nicht zu einem Wahlforum in Borna eingeladen hatte. Dietze: „Wir distanzieren uns entschieden von diesem Schreiben.“

Reinhard Jöricke wurde jetzt von der AfD-Fraktion im Bornaer Stadtrat ausgeschlossen. Quelle: Jens Paul Taubert

Bornaer AfD-Fraktion: Wir ziehen einen dicken Strich

Dafür hatte Jöricke auch einen Stempel benutzt, der ihn als „Stadtrat der AfD-Fraktion“ auswies. Mittlerweile wolle und könne die AfD-Fraktion im Stadtrat mit Jöricke nicht mehr zusammenarbeiten. „Wir ziehen jetzt einen dicken Strich.“

Schwieriger Umgang

Dabei habe es bereits vor dem Brief an den DGB Probleme mit Jöricke gegeben, der bei der Stadtratswahl am 26. Mai mehr als 1800 Stimmen erhielt. Schwierig sei auch der menschliche Umgang mit ihm gewesen, so Dietze weiter. Die AfD-Fraktion hat nach dem Ausschluss von Jöricke, der als Fraktionsloser im Stadtrat sitzen wird, vier Mitglieder.

Von Nikos Natsidis