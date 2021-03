Bornaer Apotheke übergibt Spenden für Kinderhaus Habitat

Borna

Wieder Ausflüge ins Spieleland, eine Ferienfahrt, ein Wochenendtrip: Die Entbehrungen für die jungen Bewohner des Kinder- und Jugendhauses Habitat haben hoffentlich bald ein Ende. Das jedenfalls wünschen sich Thomas Engelmann und Thomas Heinze, Psychologe und pädagogischer Leiter der Bornaer Einrichtung. Finanzielle Unterstützung für kommende Freizeitangebote jedenfalls gibt es bereits: Die Apotheke im Kaufland in Borna hat 2300 Euro beigesteuert.

Kalender für freiwillige Spende

Seit die kostenlosen Kalender für das Jahr 2021 in der Apotheke auslagen, baten die Mitarbeiterinnen um eine kleine Spende für jeden ausgegebenen Kalender. Zusätzlich stand eine Spendenbox bereit, die befüllt werden konnte. „Und die Kunden waren sehr spendabel“, sagte Regina Schmidtke, die diese Aktion vor vier Jahren ins Leben rief und seitdem dafür verantwortlich zeichnet. Kamen die Summen in der Vergangenheit dem Kinderhaus Pestalozzi, dem Freizeitzentrum Borna und dem Verein Kindernest zugute, profitiert nun das Habitat.

„Im vergangenen Jahr mussten auch wir alles absagen, was an Fahrten und Ausflügen auf dem Programm stand“, betonte Thomas Heinze bei der Spendenübergabe am Montag. Nun hoffe er auf Lockerungen, damit es wieder mehr Freizeitmöglichkeiten für die Jugendliche geben könne. „Dafür ist natürlich jeder Cent wichtig, das Geld kommt wie gerufen“, machte er deutlich. Dass trotz der Corona-Pandemie so viel Geld zusammengekommen ist, freut Schmidtke und Apotheken-Inhaberin Kirsten Lepski besonders. „Unsere Kunden waren sehr großzügig.“

Von Julia Tonne