Bornaer Arzt begutachtet chinesische Klinik für Krebspatienten

In China gibt es kein System niedergelassener Ärzte. Die Grundversorgung wird durch Poliklinik- ähnliche interdisziplinäre Ambulanzen und sogenannte Nachbarschafts-Krankenhäuser durchgeführt. Dort gibt es einen Familienarzt, Familien sind an diesen vertraglich gebunden. In Shanghai gibt es acht Nachbarschafts-Krankenhäuser, für je circa 800.000 Einwohner eines Bezirks. Ein Familienarzt betreut rund 30 Familien, die Betreuung ist jedoch freiwillig. Die durchschnittliche Betreuungsrate in Shanghai liegt bei 1000 Patienten für drei Ärzte und 3,8 Pflegestellen. Insgesamt gibt es in China etwa acht Millionen registrierte Ärzte.

Das Shanghai General Hospital wurde 1864 als „Französisches Krankenhaus“ gegründet. Es war die vierte Klinik in China, die erste in Shanghai. Sie steht für die Gründung westlicher Medizin in China, insbesondere in einer chirurgischen Tradition. Es gibt zwei Campi: Nord im Stadtzentrum und Süd im südwestlichen Teil von Shanghai, 43 Kilometer voneinander entfernt. Rund 4000 medizinische Mitarbeiter werden beschäftigt. Insgesamt werden im Krankenhaus 120.000 stationäre Fälle behandelt und vier Millionen ambulante Patienten/Notfälle (was daran liegt, dass es in China es keine niedergelassenen Haus-Ärzte gibt). 90.000 Operationen und eine aktive Forschungsarbeit erweitern den Anspruch der beiden Kliniken.