Bornaer Bahnhof wird umgebaut: Arbeiten haben begonnen

Borna

Am Montag hat der Umbau des Bornaer Bahnhofs begonnen. Die Station wird in den nächsten Monaten komplett modernisiert. Dabei geht es nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) AG vor allem um die Barrierefreiheit der Station. Mit der Neugestaltung verbessern sich die Bedingungen für Reisende, insbesondere für Behinderte, Leute mit schwerem Gepäck und Eltern mit Kinderwagen, erklärt Jörg Bönisch, DB-Pressesprecher für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Gesamtkosten für den Umbau des Bahnhofs, der im Jahr 1904 in Betrieb genommen wurde, belaufen sich auf 16 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen im Herbst 2022 enden.

Bahnsteig 1 wird erhöht

Über eine Personenunterführung mit bis zu 90 Meter langen Rampen sind die Bahnsteige in Zukunft stufenfrei zu erreichen. Der Bahnsteig 1 wird erhöht. Dadurch soll ein bequemer und stufenfreier Ein- und Ausstieg aus den Zügen möglich werden. Der Bahnsteig 2/3 ist bereits entsprechend gestaltet. Mit einem speziellen Leitsystem soll Blinden und Sehschwachen die Orientierung auf dem Bahnhof erleichtert werden. Eine Beleuchtungsanlage mit moderner LED-Technik wird die Bahnsteige nach Angabe von Bahnsprecher Bönisch künftig besser ausleuchten. Die Treppenzugänge werden erneuert.

Brückensanierung läuft bereits

Bereits seit Januar läuft die Erneuerung der Eisenbahnbrücken in der Luckaer sowie der Deutzener Straße. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember. Mit den neuen Bauwerken vergrößern sich sowohl die Durchfahrtshöhen als auch die -breiten. Zudem gibt es mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger. Der Umbau der beiden Brücken, an dessen Finanzierung sich neben der Bahn und dem Bund der Freistaat Sachsen und die Stadt Borna beteiligen, kostet zehn Millionen Euro.

Streckensperrung im Sommer

In der Zeit vom 12. Juli bis zum 27. September werden die Arbeiten an den Eisenbahnbrücken und im Bahnhof Borna während einer Streckensperrung gebündelt. In dieser Zeit werden die alten Überbauten abgebrochen. Außerdem sollen die zuvor neben den Gleisen vorgefertigten Brücken in ihre endgültige Position verschoben werden. Im Bahnhof selbst werden die Gleise entfernt, neue Bahnsteigkanten gesetzt und die neue Personenunterführung errichtet. Der alte Tunnel wird verfüllt, wie es in der Fachsprache heißt.

2021 werden zehn Brücken in Sachsen erneuert

Die Modernisierung des Bornaer Bahnhofs gehört zum Programm „Neues Netz für Deutschland“ für Mobilität und Klimawende. Für die Erneuerung der Infrastruktur in Sachsen stehen dadurch in diesem Jahr 650 Millionen Euro zur Verfügung, so Sprecher Bönisch weiter. Damit werden 100 Kilometer Gleise, 80 Weichen und zehn Eisenbahnbrücken erneuert. Außerdem modernisiert die DB 35 Haltepunkte und Bahnhöfe, darunter den Dresdner Hauptbahnhof. Zu den mittleren und kleineren Stationen, die 2021 umgebaut werden, gehören neben Borna Coswig, Flöha und Görlitz.

